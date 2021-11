Conoce los tips para escoger tu primer juguete sexual y llegar a la cima del placer

¿Estás comenzando a explorar tu sexualidad, descubrir lo que te provoca placer? ¿Has experimentado el éxtasis al masturbarte y ahora deseas dar el siguiente paso y comprar tu primer juguete sexual? Has entrado a la nota indicada.

Puede que te pasees confundida por varias sexshop mirando a la distancia la diversidad de colores, formas y tamaños de esos aparatitos que te prometen inolvidables orgasmos. No te preocupes. En la siguiente nota, la sexóloga Eirelyn Gómez te brindará sus mejores consejos para que puedas encontrar el juguete sexual ideal para ti.

Identifica qué deseas estimular

¿La vagina, el clítoris, el ano, los pezones…? Es importante que sepas con qué parte de tu cuerpo quieres sentir placer. ¿Qué es lo que te excita cuándo te masturbas?

“ Si quiero un vibrador para el clítoris y soy una persona que disfruta muchísimo de la estimulación, entonces puedo escoger los succionadores. Si soy una persona que disfruta de la penetración, pues para mí es importante la parte fálica, entonces puede ser un dildo, aquellos que tienen forma de pene”, explica Gómez.

Una vez que tengas tu juguete sexual, puedes experimentar con las velocidades y tipos de vibración. Primero puedes estimular la parte externa, usando el vibrador por encima de la ropa, luego sin ella, hasta que encuentres qué ritmo es el mejor para ti.

juguetes sexuales

Define un presupuesto

Debes saber cuánto dinero estás dispuesta a invertir en tu juguete sexual, pues los hay sencillos e inteligentes. Estos se conectan por medio de alguna aplicación y otros se pueden manipular a largas distancias.

“También hay juguetes que son a pila y otros recargables. Yo recomendaría, por un tema ambiental —incluso de inversión porque puede durar más— que sea un juguete recargable. Lo puedes cargar en una computadora”, detalla la sexóloga.

Prestar atención al material del juguete sexual

Se recomienda que el juguete sexual que escojas sea de silicona médica hipoalergénica. La mayoría tiene este material, pero “hay algunos que no y podemos generar algún tipo de alergia. Además, hay que tener en cuenta si uno sufre de infecciones recurrentes, ya que hay que tener mucho cuidado con la higiene”, señala Eirelyn Gómez.

“Los juguetes sexuales se lavan con un jabón neutro que no contenga alcohol, antes y después de usarlo”, agrega la sexóloga. Es importante secarlos y aguardarlos en un lugar donde no haya humedad.

Busca el tamaño más cómodo para ti

Hay una gran variedad de tamaños de juguetes sexuales. Si deseas algo que puedas transportar o guardar con facilidad, puedes adquirir las balas, un vibrador de cuatro o cinco centímetros. También existen los vibradores de 12 hasta 18 centímetros.

Por otro lado, si lo tuyo son los dildos, los que imitan al pene, los puedes conseguir de hasta 25 centímetros o más, dependiendo de tus gustos y cuánta experiencia sexual tengas.

El dildo suele tener forma fálica y para estimular la vagina y la zona anal. Foto: Erotic feel

Deja atrás todos los tabúes

No tengas miedo, disfruta del placer y no te dejes guiar por los estereotipos. “Los juguetes sexuales no generan adicción. Igual yo recomiendo no siempre masturbarnos con el juguete. Puedes usar las manos u otros recursos para no acostumbrarnos a un solo estímulo. El vibrador también hay que utilizarlo de distintas formas y con distintos patrones de vibración”, indica la sexóloga.