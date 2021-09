Todos los 6 de septiembre se celebra el Día Mundial del Sexo Oral. Esta práctica sexual no siempre fue aprobada, pues no hace mucho tiempo atrás los conservadores la tildaban de acto pecaminoso, ya que su finalidad no era la reproducción.

Esta fecha nace como una “excusa” para que las personas disfruten de la felación y cunnilingus y la cual alude a la sumatoria del día y del año que coinciden con el número 69, una de las posturas sexuales más populares del Kamasutra, el texto hindú que habla sobre el comportamiento sexual humano y sus diferentes posiciones. Diferentes especialistas afirman que se trata de una posición más igualitaria durante la intimidad debido a que permite que ambas personas reciban placer al mismo tiempo.

Un estudio del The Canadian Journal of Human Sexuality revela que solo un 28% de las mujeres de entre 18 y 24 años disfrutan del sexo oral practicándolo y recibiéndolo. Por ello, aquí dejamos algunas recomendaciones para llevar a cabo esta postura que permite del disfrute mutuo de esta práctica sexual.

Recomendaciones para la pose sexual ‘69′

Para realizar la postura sexual del 69, es necesario que los integrantes de la pareja se sitúen uno sobre otro, colocando sus cabezas sobre el órgano sexual. El nombre se debe a la similitud que hace la forma de los cuerpos con los números. La postura tiene muchas formas de realizarse: se puede hacer de lado, de pie o inversamente. Para llevarla a cabo, el sexólogo y experto en Neurociencias y Medicina Sexual Fernando Serrano afirma qué es necesario tener en cuenta:

La comunicación: no dudes o temas en decir si te gusta o no lo que estás sintiendo, siempre con asertividad. Una ‘subida de tono’ puede encender más el momento.

Cuidado de la higiene íntima: mantener limpios los genitales no solo beneficia a tu salud sexual, sino que también es una muestra de respeto hacia la otra persona, sobre todo si se practicará sexo oral.

Usar las manos: muchas veces se dejan de lado los dedos, con los que se pueden tocar las zonas erógenas de la pareja como los pechos, piernas, glúteos, testículos si es un hombre o persona con pene, y clítoris si es mujer o persona con vulva. Recuerda que no solo se trata de usar la lengua.

No morder: a menos que la pareja sexual así lo quiera, esta acción causará mucho dolor en la otra persona.

Puedes aplicar el ‘vacío de la muerte’: esta estimulación aumenta el placer del sexo oral, esta estimulación aumenta el placer del sexo oral, una práctica sexual consiste básicamente en la succión del clítoris o del orificio del pene

Entre los beneficios del sexo oral están que reduce el estrés y mejora la calidad de los orgasmos. Foto: difusión.

Tip si eres hombre o una persona con pene

El especialista señala que a muchas mujeres o personas con vulva no les agrada la idea de engullir el semen o que este sea vertido en la cara, por lo que se debe primero tener el consentimiento de la otra persona.

Asimismo, es importante aprender a estimular el clítoris de diferentes formas, sino la experiencia se volverá monótona y aburrida. Expertos recomiendan lamerlo como si tuvieras en tu boca un dedo o un chupón sin ejercer tanta presión. La intensidad puede ir subiendo de acuerdo a la excitación de la pareja. Una forma de darte cuenta de que tu acompañante está incómoda es cuando la ves tratando de retirar tu cabeza en medio del sexo oral.

Tip si eres mujer o una persona con pene

El experto detalla que es importante usar las manos paralelamente con la boca al realizar una felación: se puede jugar con giros, presión y velocidad. Cabe resaltar que cada persona tiene gustos diversos en cuanto al sexo oral, por lo que es importante la comunicación previa a realizar alguna práctica que no se haya realizado antes.

Beneficios de la pose sexual ‘69′

La posición sexual ofrece diferentes ventajas, entre las cuales se encuentran las siguientes: