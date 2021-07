“No puedo, me cuesta mucho utilizar preservativo. Nunca lo utilizo. Un día pensé: ‘Tío, es extraño que no hayas dejado nunca embarazada a ninguna chica durante todos estos años’. Entonces decidí empezar a acabar dentro. Nunca ha pasado nada, por lo que empiezo a pensar que tengo un problema”, fueron las declaraciones de Naim Alejandro Darrechi Abregu, más conocido como Naim Darrechi, uno de los tiktokers de España con más alcance, en una entrevista con el youtuber Mostopapi.

Darrecchi, el joven de 19 años que posee más de 26,5 millones de seguidores, continuó diciendo que miente a sus parejas diciéndoles que se ha realizado la vasectomía con la finalidad de llevar a cabo las relaciones sexuales sin preservativo. “Le digo: ‘Tranquila, me he operado para no tener hijos’”, detalló.

Aquellos actos que el influencer menciona en la conversación son considerados como stealthing, una agresión sexual que se ejerce por parte de personas con pene, delito que será investigado por la Fiscalía española, según anunció la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Usuarios en las redes sociales han expresado su indignación frente a las palabras de Naim Darrechi, y han alertado que se trata de una “apología de la violación”. Foto: captura de Instagram

¿Qué es el stealthing?

El stealthing —que proviene del sustantivo “stealth” (cauteloso o sigiloso en inglés)— se da “cuando un hombre y/o una persona con pene se quita el condón durante el sexo, especialmente en momentos de penetración, sin avisarle a su pareja y a pesar de que se haya acordado mantener relaciones sexuales con preservativo” , según señala Angela Orrego-Villacorta, activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos, mediante su blog Empoderadamente.

Cabe resaltar que el stealthing es considerado un acto de violencia sexual. “Una puede aceptar tener una relación bajo ciertas condiciones. Es tu cuerpo y tú decides; y en ese sentido, no pueden hacer algo contigo bajo unos términos a los que una no ha accedido, que no es lo que tú has dicho que quieres hacer” , detalla a La República Camila Malca, psicóloga especialista en salud sexual y reproductiva.

La experta afirma que este acto es una violación debido a que, “por más que tú has dicho que sí bajo ciertas condiciones, la otra persona no las está respetando”. Esto sucede porque la otra persona no respeta a la pareja como igual, con los mismos derechos, y cree que puede romper los consensos.

“La persona que se retira el condón o miente para tener relaciones sexuales cree que tiene el derecho de tomar la decisión por ambas personas. Si quieres hacerlo sin condón, entonces se lo dices a la persona desde el primer momento; pero como creen que no son iguales, entonces se engaña aprovechando la confianza”, afirma Malca.

El stealthing es un delito en España, tipificado por el Código Penal, en la medida de que el acusado, sin violencia o intimidación pero sin consentimiento, realiza “actos atentatorios a la libertad sexual”.

Cabe resaltar que el uso del preservativo no solo evita embarazos no deseados, sino también protege contra infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, siempre se deben respetar los acuerdos bajo el cual se otorgó el consentimiento. El no hacerlo, manipularlo o mentir para obtener sexo es considerado violencia sexual.