Fotógrafo impulsa campaña que celebra el placer del sexo en la vejez

Una nueva campaña intenta derribar prejuicios y mostrar que los adultos mayores también disfrutan del sexo y la intimidad. “Hablemos del goce del sexo en la vejez” es una iniciativa del fotógrafo Rankin, quien registró a cinco parejas desnudas con el fin de romper estereotipos y generar un debate sobre el deseo y la sexualidad en la vejez.

Según The Independent, esta campaña se estrenó en Reino Unido y las imágenes se mostrarán en distintos puntos del país. En una de las fotos se va a dos hombres desnudos abrazándose. “Algunos hombres descubren que aman el golf. Algunos hombres descubren que aman a los hombres”, dice la cita que acompaña la imagen.

Pareja de hombres desnudos retratada por Rankin. Foto: Rankin

Según Rankin, con su campaña intenta mostrar que el amor y la intimidad no tiene edad. “El hecho es que, ahora más que nunca, todos necesitamos de la intimidad, y la edad realmente es solo un número. La grandeza del amor y el afecto, las mismas cosas sobre las que no podemos dejar de escribir libros, hacer películas y canciones pop, no necesitan cambiar a medida que nos encontramos en nuestros últimos años”, dijo el fotógrafo de moda.

Gail Thorne, una terapista sexual británica que trabajó para la campaña, dice que según lo que se consume en los medios, pareciera que solo las personas jóvenes con cuerpos perfectos son las únicas que tienen sexo y gozan de la intimidad. “Pero por supuesto esto no es cierto”, desmiente.

“Lo que estamos tratando de hacer hoy es abrir una conversación en toda la sociedad sobre el hecho de que el sexo y la intimidad pueden ser tan importantes para las personas mayores como para cualquier otra”, afirmó la especialista. Thorne agrega que no hablar abiertamente sobre las necesidades y los deseos puede afectar de forma negativa a las personas y las relaciones afectivas que ellas establecen.

Amanda Major, especialista en terapia psicosexual, que también trabajó para la campaña, dice que muchos adultos mayores optan por no tener un vida sexual. Y algunos, que han perdidos a sus parejas, no saben cómo encontrar los espacios para el sexo y la intimidad.

Esto último pasa cuando en el cine y la televisión la representación de lo erótico, del sexo, la encarnan las personas jóvenes y bellas. Entonces, para la industrial cultural y del entretenimiento, los adultos mayores no tienen deseos, y si los tienen no existen en los productos que generan, afirmaron los especialistas.

Una encuesta realizada en el Reino Unido en 2019 encontró que la actividad sexual regular ayuda a promover una buena salud mental y física en las personas mayores de 50 años.