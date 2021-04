Uso del condón: ¿cómo saber si el preservativo se rompió durante el sexo?

El condón es uno de los métodos anticonceptivos que no solo protege de un embarazo no deseado, sino también del contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS) e infecciones de transmisión sexual (ITS). Sin embargo, hay ocasiones en las que el preservativo se rompe.

Ante ello, es importante tener la certeza de que el preservativo ha cumplido con su función protectora. Si sospechas que el condón se rompió durante el sexo, el portal Wapa sugiere una lista de pasos para identificar si el preservativo sufrió de alguna ruptura .

¿Cómo saber si se rompió el condón en el sexo?

Observa

Para conocer si el condón se rompió, muchas veces solo se requiere observar atentamente después de retirarlo, pues las roturas suelen ser evidentes. En algunos casos este paso no es suficiente debido a que el preservativo puede estar cubierto de líquidos como el flujo vaginal y lubricantes. En caso de no poder distinguir las roturas a simple vista, puedes realizar el siguiente paso.

Haz un nudo en el condón

Luego de observar con cuidado el condón, es importante hacer un nudo en la parte superior, dejando un poco de aire en el interior para poder identificar las rasgaduras con facilidad. También se puede agregar un poco de agua para confirmar que no haya fugas. Recuerda hacer el nudo con mucho cuidado, pues el látex es muy delicado y podría romperse con las uñas, lo que evitará saber si había otras rasgaduras.

Haz presión

Una vez que se realizó el nudo, se tendrá que sostener y, con dos dedos, empujar el aire que se encuentra dentro para desplazarlo hasta la punta. Se tiene que mantener durante unos segundos y revisar que no salga el líquido. Si se escapa una gota del interior, significa que el condón se rompió durante el encuentro sexual. Ante ello, se puede recurrir a métodos de emergencia como la pastilla del día siguiente para evitar un embarazo no deseado.

En caso de estar en riesgo de una ETS o ITS, será importante proceder con pruebas médicas para detectar cualquier contagio e iniciar el tratamiento lo antes posible.