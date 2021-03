Sexo: lo que hay detrás del término “acabar”

“Acabar” no es un término médico ni sexológico; es una palabra popular, como lo son “correrse” o “venirse”. En ese sentido, ¿la expresión se refiere a tener un orgasmo?¿A mojar la cama?¿A sentirnos satisfechos o satisfechas?

“Me atrevo a decir que acabar tiene un origen masculino, donde el orgasmo y la eyaculación se dan en simultáneo , seguido de un momento de relajación y sensación de saciedad”, explicó la psicóloga y sexóloga argentina Cecilia Ce.

Detalla que esa sensación de saciedad tiene una relación estrecha con el período refractario, que es un tiempo variable luego del orgasmo y la eyaculación, necesario para volver a un estado neutral antes de volver a alcanzar una fase de excitación. Es durante esta fase luego del orgasmo que muchos hombres y personas con pene no pueden volver a tener una erección.

Si bien el orgasmo y la eyaculación son procesos separados, en la gran mayoría de personas del género masculino se dan de manera conjunta.

Sin embargo, la sexóloga asevera que si se lleva este término a la sexualidad femenina no todo es tan claro. El orgasmo y la eyaculación en las mujeres no se dan en todas las personas ni necesariamente de manera simultánea.

“Las mujeres pueden tener orgasmos, pueden eyacular y también pueden experimentar el squirt. Las personas con vulva también pueden tener orgasmos sin sensación de saciedad, es decir, sin período refractario, y alcanzar orgasmos secuenciales”, detalla la especialista.