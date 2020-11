7 de cada 10 mujeres españolas no usan doble protección durante la intimidad

De acuerdo a una encuesta nacional en España, dirigida a mujeres de entre 15 y 49 años, solo el 31.3% usa preservativo durante el sexo . El doctor José Vicente González Navarro, de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), explicó que las excusas que dieron para no protegerse con este método anticonceptivo fueron dos: que la relación sexual no estaba planeada y no disponían de uno (25,5%); y la confianza en su pareja estable (23.1%).

La investigación liderada por la SEC y la Fundación Española de Contracepción, tras realizar 31 preguntas telefónicas a las 1.800 mujeres, halló que 7 de cada 10 (73.8%) no usan lo que los expertos llaman “doble método” , que tienen por finalidad prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS).

Asimismo, se descubrió que cada vez son menos los jóvenes que utilizan el condón, ya que este ha pasado del 66% al 52.8%. Otro de los datos alarmantes es que el 10.8% de los casos en los que no se usa este anticonceptivo es porque no desean interrumpir el momento de pasión para ponérselo .

Gonzáles asegura que el estudio refleja que en las percepciones de los y las españolas, se ha reducido el riesgo que existe en torno a las relaciones sexuales. Explica que esto se debería a la vergüenza que aún existe de hablar con la pareja sobre las ETS.

Uso de la píldora anticonceptiva

El informe también indica que el porcentaje de españolas que utilizan la píldora (18.5%) es mucho más bajo comparado con el de Francia o el Reino Unido, donde ronda el 50%. El doctor José Vicente González dijo que ello se debe a los posibles efectos secundarios y a los falsos mitos sobre el tema.

“Si la mujer está bien con el anticonceptivo, no hay necesidad de que los deje. Esto sólo aumenta el riesgo de embarazo”, concluyó.