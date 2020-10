Durante la cuarentena uno de los juguetes sexuales más vendidos en el mundo fue el Satisfyer. Se trata de un succionador de clítoris que promete a las personas con vulvas alcanzar fácilmente al orgasmo.

Es así que pensando también en la población masculina, la empresa Arcwave lanzó a la venta Ion, un dispositivo creado para intensificar el clímax de ellos.

Johanna Rief, directora de Empoderamiento Sexual de una compañía de gadgets sexuales, resalta que la llegada de Ion se dirige directamente contra el tabú.

“La sociedad está más abierta a los juguetes sexuales femeninos. Comparado con los productos para hombres hay una amplia gama de juguetes de alta calidad para ellas que no había hace años. Se ha producido un avance en ese sentido, pero no se ha movido nada para los hombres, es todavía un tabú para ellos. No hay muchos hombres que usen juguetes en pareja y creemos que hay mucho camino por recorrer en este sentido”, explicó al El Independiente.

Rief comenta que son muchos los hombres que sienten "cierta envidia” por los orgasmos femeninos porque suelen ser más largos e intensos.

¿Cómo funciona el juguete sexual Ion?

De acuerdo al fabricante, el juguete sexual usa ondas de aire pulsantes que estimula los receptores situados en el frenillo del pene. Estos receptores son los mismos que se encuentran en el clítoris, y son responsables de orgasmos intensos durante el sexo.

