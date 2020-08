Raquel Rottmann se crió en Estados Unidos y se graduó en psicología y biología en la Florida International University. Hace tres años regresó a Lima y se dio cuenta del falso discurso de empoderamiento que rodeaba a las mujeres: “Había campañas que te decían que compres el jabón íntimo para que tu vulva no huela feo, pero la vulva huele a vulva”. Entonces, decidió crear su blog Corazón con leche para hablar de sexo, consentimiento y orgasmos.

Ahora su cuenta de Instagram tiene más de 73 000 seguidores y va a presentar su libro ’Corazón con leche, el placer de conocerte’ el próximo 3 de septiembre a las 7:00 p. m. en la Feria del Libro de Lima.

¿Por qué decidiste escribir este libro?

La decisión de escribir vino a raíz de lanzar la página. Siento que es muy importante tener algún tipo de guía para la sexualidad femenina, ya que la sociedad en la que crecí y en la que crecen muchas chicas de Perú y Latinoamérica no se les enseña sobre sus cuerpos, no se les alienta a aprender y explorarlos.

Todo lo contrario, nos hacen sentir vergüenza y culpa, que somos sucias, que no tenemos el cuerpo perfecto. Nos tratan de vender ideas de lo que es la belleza y el empoderamiento, pero no lo hacen de la manera más efectiva. Por eso, sentía que había una necesidad para hablar de sexualidad con todo lo que hoy en día puedes encontrar en el internet gratis.

¿A qué público quieres llegar con este nuevo proyecto?

Fue escrito para personas que se identifican en el cuerpo femenino. Chicas que tengan algún tipo de experiencia sexual o que recién empiezan a explorar su sexualidad. A las que tratan de encontrar una guía para no sentirse raras con su cuerpo, la apariencia de su vulva, alguna fantasía que tengan o si sienten un deseo sexual muy alto, cuando la sociedad dice que las mujeres no lo deberíamos tener.

En Corazón con leche, Raquel habla sobre la importancia de conocer nuestros cuerpos para darnos placer. Foto: Instagram

Ahora es más necesario, porque no toda la información sobre sexualidad en Internet es idónea.

La edad a la que somos expuestas a material sexual explícito es cada vez menor. A cierta edad, las chicas tenemos una idea en la cabeza de cómo es vernos sexy o qué tendríamos que hacer para que le gustemos a los chicos y siento que eso no es bueno.

Tenemos que ser nosotras mismas, empoderarnos y conocer nuestros cuerpos para después tener la capacidad emocional de dar consentimiento. Hay un doble estándar entre lo que debería hacer una ’mujercita’ y lo que debería hacer un hombre. Una idea de lo que es una chica buena o una chica mala.

¿Qué temas vamos a encontrar en tu libro?

Comienza con un poquito de anatomía básica, o sea, mira esta es tu vulva, tiene más que solamente el ’huequito’ por donde orinas y de ahí puede tal vez salir un bebé. Tócate, encuentra lo que te satisface a ti, antes de sentir que lo tienes que compartir con otra persona. Hablo sobre anatomía, masturbación, orientación sexual, identidad de género, deseo y el orgasmo.

Obviamente hablo sobre el sexo en sí. Pero de diferentes maneras de tener sexo: sexo oral o sexting. Todo lo que esté relacionado a la sexualidad compartida con otra persona, no solamente la propia; porque nuestra sexualidad comienza desde que nacemos y es nuestro derecho poder explorarla.

Desde que empezaste con tu blog Corazón con leche, ¿qué es lo que más te preguntan tus seguidores?

De hecho, hablo un poco de esto en la introducción del libro y es si son normales, pero con respecto a muchas cosas. Con respecto a la apariencia de sus genitales o el nivel de deseo sexual que tengan. Tal vez algunas chicas dicen que todo el tiempo están con ganas y que les han dicho que eso está mal. La pregunta sobre si soy normal en diferentes formatos y sobre diversas cosas. Por eso, también sentí necesario escribir un libro en el que aclaro que esta idea de la normalidad es súper subjetiva a cada persona y que lo importante de la sexualidad es que es muy diversa.

Esta idea también se aplica a las prácticas sexuales, ¿se piensa que algunas son más normales que otras?

En ’Corazón con leche, el placer de conocerte’, tengo una parte muy pequeña sobre prácticas diferentes de la sexualidad. Tal vez no son las prácticas más tradicionales, pero eso no significa que no son normales. Son fantasías que muchas personas comparten y no porque algunas personas no les gusten significa que son anormales. Si no te guste tampoco significa que tú no eres una persona lo suficientemente sexual, solo que cada persona tiene sus propios gustos.

Otro de los temas de los que hablas en el libro es sobre el sexo en cuerpos diversos.

Yo quería que no fuera el tipo de libro dirigido solamente a quienes tienen un cuerpo sin discapacidad o no han pasado por un tratamiento de cáncer, trato de ser lo más inclusiva posible. Por eso, entrevisté a una amiga, Ana Estrada, para que pueda contarlo desde su narrativa.

El libro no solamente está dirigido a personas con cuerpos capaces o flacos, sino que si alguien con alguna discapacidad lo lee, no se va a sentir excluida de la conversación. Van a entender que hay toda una posibilidad y material en el mundo de la sexualidad para personas con cuerpos diversos.

En el libro hablas de masturbación y orgasmos, ¿crees que a causa de la cuarentena las mujeres se han animado más a conocer su cuerpo?

Sí, un montón de gente me escribió arrepentida por no haberse comprado un juguete sexual. Muchas personas que no se podían masturbar por culpa o vergüenza, tenían varias maneras de distraerse, tal vez al encontrar parejas sexuales.

Ahora siento que muchos se han enfrentado con la idea de que en cualquier momento puede pasar algo y que lo más simple que tenemos para disfrutar es nuestro cuerpo. Solamente tienes que tocarte. Es una fuente tan básica de placer y por alguna razón, desde que nacemos, nos dicen que no está bien explotarla, pero si somos nosotros mismos haciéndolo, no debería haber ningún tabú ahí.

Raquel cuenta que con la cuarentena muchas mujeres han decidido explorar el placer con su cuerpo. Foto: Instagram

¿Cuál es la mayor satisfacción que has tenido desde que creaste el blog?

No espere que fuera a ser un éxito total. Yo pensaba que los de Con mis hijos no te metas me iban a tirar tomates por la calle o a tildar de chica fácil con título y diploma. Pensé que la gente iba a rechazar la idea de hablar de la sexualidad de una manera tan abierta, pero me ha dado mucha alegría ver la acogida que he tenido.

Siento que me han llegado muchísimas oportunidades muy prestigiosas e increíbles en tan poco tiempo, porque la sociedad necesita hablar de la sexualidad. Me trae mucha satisfacción, aunque suene muy raro, que una chica en la calle me paré y me diga: “Yo te escribí hace meses y gracias a ti me masturbé por primera vez”. Es el halago total para para mí.

¿Qué consejos el darías a las personas para encontrar información segura sobre sexo en internet?

Que una página demuestre respeto por tus gustos es lo más importante. Si llegas a una a buscar información sobre algún fetiche y te dicen “no, pero este tipo de fetiche está mal” , ese no es el tipo de web que quieres. Necesitas una página que sea positiva, con información inclusiva, sin prejuicios, culpa o vergüenza.

No es fácil, hay información muy mala en las redes sociales, cualquier persona puede tener una opinión y, si tienen 5 millones seguidores, probablemente confíes en lo que te va a decir. Pero siempre hay que tratar de buscar más de una fuente, más de un punto vista y consultar con un médico profesional, uno que no te juzgue.