Sentir deseo sexual hacia otra persona es una respuesta normal en el ser humano. Algunos tienen la libido más alta que otros; sin embargo, esta se presenta por diferentes factores como la atracción, el gusto físico, entre otros motivos.

Por otro lado, existe una orientación sexual que va ligada estrechamente con el lado afectivo emocional y las respuestas eróticas, llamada demisexualidad. Muchas veces, las personas demisexuales se sienten frustradas e incomprendidas, ya que relacionan su aparente pasividad sexual con alguna patología.

La República conversó con la especialista Romina Castro, psicóloga de la Universidad de Ciencias Aplicadas y con un máster en Sexología Clínica y Salud Sexual. Ella nos brindó luces sobre la demisexualidad: qué es y cómo se puede entender desde el punto de vista de la sexología.

La también autora del libro ‘¡Oh sí!, menos cuentos más orgasmos’, explicó que la demisexualidad debe ser tomada como algo natural, una característica más. Asimismo, aclaró que las personas demisexuales también pueden llevar a cabo una vida sexual plena.

Para la sexóloga Romina Castro, la persona demisexual debe aceptarse como es y no tratar de compararse con los demás. (Foto: Instagram)

¿Qué es la demisexualidad?

Es aquella orientación sexual en la que una persona no es capaz de sentir atracción sexual hacia otra, a menos que haya un profundo vínculo emocional.

Desde el lado de la sexología, ¿la demisexualidad es realmente una orientación sexual?

Está considerada como una orientación sexual; sin embargo, yo veo que está más ligada a la parte de la atracción sexual y cómo se esta se desarrolla.

Muchas personas consideran que la asexualidad es lo mismo que la demisexualidad, porque no experimentan deseo sexual frecuentemente. ¿Podrías mencionar la principal diferencia?

No son lo mismo. Lo que pasa es que a una persona asexual no le interesa para nada la parte sexual, ya que puede tener relaciones de pareja sin tener coito. El sexo no es algo que le llame la atención a pesar de que pueda existir un vínculo. En cambio, los demisexuales tienen que sentir un vínculo afectivo para que aparezca el deseo sexual.

¿La respuesta sexual en los demisexuales es igual a la que tiene una persona sin esta particularidad?

Cuando desarrollan una conexión profunda con alguien, la respuesta sexual será la misma que siente una persona ‘normal'. En el caso de los hombres, van a tener erecciones; asimismo, las mujeres van a sentirse excitadas: tendrán erección de los pezones y el clítoris. Lo único diferente es que una persona que no es demisexual, puede experimentar todo lo anterior solo con sentir atracción hacia cualquier individuo y tener sexo casual.

¿Las personas demisexuales pueden tener cualquier identidad de género y tener otra orientación sexual?

Una persona demisexual puede tener cualquier identidad de género y orientación sexual: puede ser bisexual, homosexual, lesbiana, heterosexual u otro. De la misma forma, solo necesita tener un vínculo afectivo y la parte sexual funcionará de manera normal.

¿Consideras que los demisexuales pueden tener una vida sexual plena?

Yo soy partidaria de que con la comunicación se puede tener una vida placentera en todos los aspectos, incluido el sexual. Lo que se piensa es que la vida sexual será satisfactoria si hay sexo, es decir, penetración. Pero si la persona no tiene deseo sexual y su pareja sí -porque la frecuencia sexual no es la misma- solo deben negociar y establecer reglas para ambos. La clave es no actuar de manera egoísta.

Las personas demisexuales sí pueden experimentar excitación sexual siempre y cuando generen un vínculo afectivo. (Foto: Internet)

Todavía existe mucho tabú por el sexo casual en el país. Como psicóloga, ¿crees que las personas nacen demisexuales o es un resultado de su creencias religiosas o morales?

En ese tema de orientaciones sexuales e identidades de género yo no creo que haya una sola causa. Puedes nacer así, como son, por ejemplo, los intersexuales. Por otro lado, hay homosexuales que definitivamente sí nacen así, como hay otros que las mismas experiencias de su vida los han llevado a ese tipo de orientación. En la demisexualidad, puede ser exactamente lo mismo.

Hay muchas personas que se frustran porque no tienen deseo sexual ‘normal', como las personas en general. ¿Qué consejo les darías?

El consejo sería que se acepten y lo tomen como una característica más que los identifica. Lo perjudicial de estas orientaciones sexuales es que algunos tratan de encasillarse, lo cual a muchos les genera frustración. No a todos les va a gustar tener relaciones sexuales casuales y eso también está bien, deben valorar esta opción.