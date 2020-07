Según una encuesta anónima hecha por la fundación AHF Argentina (AIDS Healthcare Foundation), 4 de cada 10 argentinos desacató la cuarentena —impuesta ante el avance del coronavirus— para tener sexo.

De los 647 que participaron del sondeo sobre sexualidad y cuarentena, el 43 % admitió haberse saltado el confinamiento. De este grupo, el 51 % fueron mujeres de entre 20 y 39 años que no conviven con su pareja.

“La sexualidad es un impulso vital, es una necesidad y una función bio-psico-espiritual y social de las personas. Transgredir la cuarentena para tener sexo se vuelve la válvula de escape frente a la angustia. Representa la reafirmación de la libertad sobre un área muy esencial del ser humano. Puesto en palabras se podría expresar como: ‘Aún soy dueño de mi propia vida’”, explicó Beatriz Literat, sexóloga clínica y ginecóloga, a Infobae.

De acuerdo a los datos recogidos por AHF Argentina, el dato más relevante es que más de la mitad quienes no cumplieron con el aislamiento obligatorio (56 %) no usó preservativo. “Su uso es la manera más efectiva para prevenir el VIH, las ITS y los embarazos no planificados. Estos datos nos hacen temer un aumento de las infecciones poscuarentena”, advirtió Natalia Haag, directora Nacional de Prevención y Testeo de AHF Argentina.

El 56% de encuestados no usó condón durante el sexo. Foto: Getty Images.

Por otro lado, el 34 % indicó no haber tenido relaciones sexuales durante este tiempo.

Estos resultados pueden sorprender a los legisladores; sin embargo, para las sexólogas no es ninguna sorpresa porque creen firmemente en que el “deseo mueve montañas”, por lo que al extenderse la cuarentena, provoca mayores ganas de romper las reglas por satisfacer una de esas necesidades básicas que es el sexo.