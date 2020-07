Aunque estemos en pleno 2020, la menstruación continúa siendo la innombrable en espacios públicos y la que provoca vergüenza si se trata de hablar de ello con los varones. A esto, se suman los innumerables mitos que existen alrededor de ella: desde que no puedes bañarte, que no debes cargar a un bebé porque lo puedes ‘enfermar’, que te pone de mal humor, hasta el no poder mantener relaciones sexuales o hacer deporte.

Al igual que estos mitos, una de las creencias populares más escuchadas es que la menstruación puede sincronizarse entre mujeres que conviven, son amigas o compañeras de trabajo. Pero, ¿qué tiene de cierto?

De hecho, existen estudios que avalan esta teoría, como es el caso del artículo publicado en la revista Nature en 1971. La psicóloga Martha McClintock analizó los períodos menstruales de 135 mujeres de una universidad estadounidense y halló que sus ciclos menstruales empezaban a sincronizarse a los cuatro meses de convivencia y para cuando llegaban al séptimo, la coincidencia era total, pero únicamente entre compañeras de habitación o amigas íntimas.

De este modo, concluyó que este fenómeno se debía a las feromonas, que son unas moléculas a través de las cuales los humanos nos relacionamos de manera química entre nosotros. Según la teoría de McClintock, estas feromonas son secretadas al sudar u orinar y se elevan en el aire haciendo que las respiremos, sin percibir su olor ni nada de ellas.

¿Por qué ocurre esto? Según un informe de la BBC, se trata de una estrategia desarrollada por las mujeres para cooperar entre ellas y dejar de ser una especie de “harem” (conjunto de mujeres que viven bajo la dependencia de un jefe de familia).

No obstante, los críticos de esta teoría han detectado errores en las primeras investigaciones e inconveniencias en la selección de mujeres para dicho estudio. Por ello, hasta la fecha, la ciencia no acepta de que los seres humanos presentan feromonas.