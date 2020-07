Sexóloga argentina respecto al ‘coronasutra': “Hay que usar mascarilla para tener sexo”

Muchas parejas, sobre todo las que viven en distintas casas, no han tenido sexo por la pandemia del coronavirus.

Una de las medidas que adoptaron los países fue la cuarentena y el distanciamiento social para evitar la propagación de esta enfermedad.

No obstante, la Escuela Latinoamericana de Medicina Sexual y Sexualidad Humana recomendó una guía con la intención de que puedan tener sexo en medio de la COVID-19, en el que detalla varias posturas sexuales, donde se mantendría cierta distancia para que las personas no se puedan contagiar de este virus.

Al respecto, y en una entrevista que brindó para El Nueve de Argentina, la sexóloga Flor Salort expresó: “Tratemos de no tener relaciones sexuales con gente que no conocemos y ni conviva con nosotros. Pero si decides hacerlo, hay cosas que uno sí puede hacer, porque en muchas ocasiones la gente no aguanta”.

Salort también aseveró que no deberíamos darnos besos, abrazos ni practicar sexo oral. “Hay mucha más probabilidad de encontrar el virus, por mucho más tiempo, en las heces que en la garganta. No se sabe 100 % si eso es infectivo”.

La sexóloga recomendó que lo ideal es bañarnos antes y después de tener relaciones sexuales. Además, indicó que es esencial usar mascarillas al momento de tener sexo. “Este coronavirus nos trae imaginación y muchas cosas interesantes. Nos fomenta mucho la comunicación y me parece interesante. Nosotros que somos profesionales de la salud tenemos que decir a la gente que se cuide. Y el preservativo hay que usarlo siempre, de principio a fin”.