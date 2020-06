Orgasmo femenino: ¿cuál es su función según la ciencia?

Desde hace décadas, el orgasmo masculino y femenino vienen siendo estudiados, en especial el segundo porque diversas investigaciones han concluido que existe una gran brecha orgásmica. Esto quiere decir que son más las mujeres que manifiestan haber experimentado rara vez e incluso nunca algún orgasmo, en comparación a los varones.

Una encuesta realizada por el Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos) a más de 32.000 mujeres halló que una de cada cinco mujeres tiene problemas para llegar al orgasmo. Por ello, cómo alcanzar al clímax y qué se siente cuando se experimenta uno son algunas de las principales preguntas que ronda en la mente de las féminas.

PUEDES VER Claves para identificar un orgasmo y cómo alcanzarlo

¿Qué función tiene el orgasmo femenino desde el enfoque evolutivo?

A diferencia de los hombres que en la mayoría de veces necesita del orgasmo para producir su eyaculación, las mujeres no lo necesitan para generar cada uno de los 300 óvulos mensuales producidos durante su vida fértil.

Berkeley Thomas Laqueur en su libro Sexo en solitario sostiene que “desde la antigüedad hasta el siglo XIX, la asunción general era que las mujeres experimentaban orgasmos al igual que los hombres, pero también que el orgasmo era necesario para la concepción”. Sin embargo, con el transcurrir de los años, se descubrió que lo segundo no era cierto.

Los expertos William Masters y Virginia Johnson, quienes analizaron los 10.000 actos sexuales humanos, descubrieron que la mayor parte del orgasmo femenino se origina a través de la estimulación del clítoris.

El clítoris, a diferencia de otros órganos, es el único dedicado exclusivamente al placer de las mujeres e influye mucho al momento de llegar al orgasmo femenino.

Según Stephen Jay Gould, hay un orgasmo femenino simplemente porque el clítoris es el equivalente anatómico del pene. Por ello, estimulación, erección y orgasmo se dan en ambos. Para Gould, el orgasmo vía clítoris es un “artefacto” del desarrollo. No tiene significación adaptativa alguna.

A este autor se antepone Elisabeth Lloyd, profesora de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Indiana, quien publicó el libro “The Case of the Female Orgasm: Bias in Evolutionary Science” (El caso del orgasmo femenino: Prejuicios en la ciencia de la evolución). En este concluye que el orgasmo femenino no tiene ningún sentido evolutivo y que no es que se trate de un pene atrofiado, por lo que su único fin es el de proporcionar placer.

“Las hipótesis evolucionistas que mayor apoyo tienen entre los científicos se refieren al papel del orgasmo como un mecanismo de retención del esperma en el interior del tracto sexual femenino”, asegura el biólogo Manuel Peinado Lorca en The Conversation.

¿Cómo saber cuando una mujer tiene un orgasmo?

Peinado señala que el orgasmo femenino se manifiesta mediante una serie de contracciones rítmicas en la zona perineal, de la vagina y del útero. Esas contracciones tienen una función absorbente del esperma y que además aumenta su retención en el conducto vaginal.

Por otra parte, el catedrático también sostiene que el orgasmo en hombres y mujeres se producen considerables aumentos de las pulsaciones (desde 70 a 80 a 150 pulsaciones por minuto), de la presión sanguínea (de 120 hasta 250 mmHg en el clímax) y de la respiración, que se hace más profunda y rápida hasta que, al acercarse el momento del máximo placer, se vuelve jadeante.

Por ello, al final el rostro de la mujer se contrae, con la boca muy abierta y los orificios nasales dilatados.