La eyaculación es una de las mayores preocupaciones de los varones durante el sexo, sobre todo si eyaculan muy rápido, lento o simplemente ninguno de ambos.

Debido a que estos trastornos afectan la sexualidad de los varones, te explicamos aquí cómo se manifiesta uno de los tipos de eyaculación: la retrógada.

¿Qué es la eyaculación retrógada?

La eyaculación retrógada ocurre cuando el semen se expulsa por la vejiga, y no hacia su conducto de salida natural que es la uretra. Por lo general, la expulsión del esperma coincide con el orgasmo y suele tener una duración entre 10 y 15 segundos.

La salida del semen no es de forma constante, sino que se lleva a cabo mediante varias contracciones, que pueden resultar hasta dolorosas. Si bien la eyaculación retrógada no es dañina, puede haber ciertas modificaciones durante el sexo, porque el semen no se expulsará por el pene y más bien será la orina la que contendrá restos de este.

La eyaculación retrógada se da cuando el semen entra en la vejiga en vez de salir por el pene. Foto: difusión.

Causas de la eyaculación retrógada

La eyaculación retrógada se produce cuando el músculo del cuello de la vejiga se contrae. Como resultado, el esperma puede entrar en la vejiga en lugar de ser expulsado fuera del cuerpo a través del pene.

En este sentido, son varias las afecciones que pueden causar que el músculo de la vejiga se cierre durante la eyaculación.

-Cirugía del cuello vesical

- Cirugía de próstata

- Radioterapia de la zona pélvica

- Lesiones de la médula espinal

- Neuropatía diabética

- Esclerosis múltiple

- Parkison

- Algunos medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta, el agrandamiento de la próstata y la depresión

Síntomas de la eyaculación precoz

Los expertos han reunido los siguientes síntomas que pueden dar indicios de que un hombre padece de este trastorno de eyaculación:

- Orgasmos en los cuales eyaculas muy poco o nada de semen fuera del pene (orgasmos secos)

- Orina turbia después del orgasmo porque contiene semen

- Incapacidad de procrear un nuevo ser (infertilidad masculina)

Tratamiento: ¿cómo se soluciona la eyaculación retrógada?

Por lo general, no es necesario que sigas un tratamiento, a menos que se produzca un problema de infertilidad. Las investigaciones han demostrado que una tercera parte de los hombres con eyaculación retrógrada mejoran después del tratamiento con fármacos que cierran el cuello de la vejiga (como pseudoefedrina o imipramina). Para ello, debes acudir al urólogo.

Sin embargo, estas medicinas deben ser prescritas por tu médico, ya que en ocasiones se pueden detectar posibles aumentos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, por lo que deben ser controlados de forma periódica.

Recuerda que el uso de estos fármacos es de uso exclusivo para hombres que buscan la fertilidad.

Tipos de eyaculación

- Eyaculación precoz: Ocurre cuando el semen se expulsa antes del momento en que el hombre lo desea o demasiado rápido como para satisfacer a la pareja sexual.

- Eyaculación retardada: Cuando el hombre tarda mucho tiempo en eyacular o presenta un retraso no deseado en la eyaculación que puede agotar a la pareja.

- Eyaculación retrógrada: Cuando el semen entra en la vejiga en vez de salir por el pene, por lo que la eyaculación no se ve.