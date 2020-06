Reportan un mayor número de casos de eyaculación precoz durante cuarentena

Tras más de 100 días de cuarentena, no cabe duda que la vida de las personas no volverá a ser la misma. Al estar más tiempo en casa, las parejas que viven juntas han tenido más tiempo para satisfacer sus deseos sexuales, mientras que los que no viven bajo el mismo techo han tenido que aliarse con la tecnología para mantener viva la pasión.

Según afirma el director del Instituto Sexológico de Murcia (España), Jesús E. Rodríguez, “a corto y medio plazo, el sexo express se verá reducido porque un amplio porcentaje de la población tiene bastante temor al SARS Cov-2; por tanto, primero deberá establecerse un nivel de confianza suficiente con la otra persona para atreverse a dar el paso”.

De hecho, existen numerosos estudios sobre los efectos del confinamiento por COVID-19 en la sexualidad, donde figuran el mayor uso de juguetes sexuales y plataformas pornográficas, más personas que están practicando la masturbación o el sexo virtual e incluso en China varias parejas empezaron a divorciarse.

Otro de los efectos más notables que han diagnosticado los sexólogos es que, además de la disminución de actividad sexual durante la cuarentena, la calidad tampoco ha sido la mejor. Rodríguez comentó recientemente que ha diagnosticado casos en los que esta pandemia ha sido el desencadenante de problemas de erección y eyaculación.

El experto asegura que la eyaculación precoz se debería a la ansiedad y el estrés provocado por el aislamiento obligatorio. “Estamos observando un aumento de casos relacionados con la eyaculación precoz, tanto en pacientes que ya la padecían, y que han empeorado durante el encierro, como en hombres que nunca la habían sufrido y han visto cómo sus tiempos de eyaculación se han acortado significativamente”.

En este caso, es necesario aclarar que la impotencia sexual y la eyaculación precoz tienen tratamientos eficaces y con resultados a corto plazo. No obstante, la mayoría de hombres no accede a ellos por temor y/o vergüenza.

“Muchas personas se han visto alteradas psicológicamente por esta situación, afectando a su estado de ánimo y sufriendo ansiedad. Esto se traduce en cambios en el metabolismo de un neurotransmisor fundamental en nuestro sistema nervioso y que a su vez es clave en lo que duramos los hombres en la cama. Me refiero a la serotonina o 5-HT”, precisa el médico.

Tips para no eyacular rápido

Recuerda que no existe un tiempo de duración adecuado para el sexo. Sin embargo, puedes seguir estos consejos:

1. Juega al “stop and start”: Durante el encuentro sexual, pueden jugar a bajar la velocidad de los movimientos y evitar que el hombre llegue a eyacular, pero sin dejar de sentir placer.

2. Prueba diferentes poses sexuales: Esta es una de las mejores formas de prolongar el sexo. Usa la imaginación y cambia de posición, para experimentar nuevas sensaciones con tu pareja. Esto hará que tu acompañante tenga segundos de descanso y tarde más en eyacular.

3. Elige un método de distracción: En el caso que el hombre sufra de eyaculación precoz, la mejor manera de retrasarla es acordar una forma para perder la concentración en el sexo. Por ejemplo, puede concentrarse en la música o puede contar hasta cierto número para no solo pensar en el placer.

4. Usa juguetes sexuales: Pueden intentar alargar la eyaculación con los juguetes sexuales, como anillos vaginales, simuladores de placer oral, dildos. Recuerda que la relación sexual no solo es penetración.

Usar juguetes sexuales es una buena forma de durar un poco durante el sexo. Foto: difusión.

5. Practica la meditación: Esta terapia permite tener un mayor control de uno mismo y da seguridad a quien lo practique. Puedes probar con la meditación orgásmica, una experiencia sexual basada en el yoga y el sexo tántrico con el que tendrás una nueva visión del sexo.

6. Ejercita el músculo PC: El músculo pubococcígeo (PC) es el encargado de controlar tanto la salida de orina y del semen de los hombres. Para ejercitarlo, el hombre puede parar la orina 4 o 5 veces en cada micción o, cuando está erecto, puede mover el pene hacia adelante y hacia atrás.