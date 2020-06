En tiempos de pandemia, son cada vez más personas que se unen a la tendencia de TikTok, una aplicación donde puedes crear y compartir videos musicales cortos. En ese sentido es que Marcia Otto, matrona de la Universidad de Chile, trasladó todos sus conocimientos a esta red social, con el objetivo de despejar las dudas que existen sobre sexo y sexualidad.

Con más de 370.000 seguidores, Marcia es todo un éxito brindando consejos de educación sexual en su cuenta de TikTok @SexualidadyMatronería. A diferencia de otros influencers, la experta en salud sexual (35) no baila al ritmo de las canciones, sino que usa estrategias de los titktokers de moda para generar contenidos dinámicos.

Marcia contó a La Tercera que antes de incursionar en las redes sociales, trabajaba como asesora de un municipio implementando programas de educación sexual para adolescentes. Primero, ofrecía contenidos en Instagram; sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

“Ella (su cuñada) me dio la idea porque a través de Instagram no estaba teniendo tan buenos resultados. Como TikTok es la red social donde se están moviendo los adolescentes me sugirió que probara ahí”, narra.

TikTok viral

Fue así que a principios de este año abrió su cuenta en TikTok, y sin querer su primer video se hizo viral. Se trataba de un óvulo, interpretado por ella, que viajaba por las trompas de Falopio y creía que se encontraba solo tras un coito interrumpido; es decir, una relación sexual sin eyaculación dentro de la vagina.

De esta forma, Otto buscaba enseñar que el coito interrumpido no es un método anticonceptivo que te ayuda a prevenir un embarazo, como muchos lo creen. “Ahí me di cuenta que había mucha falta de información, incluso en gente mayor y no solo en adolescentes”, explica.

Pese a que quienes más usan esta app son adolescentes, Marcia indica que su público son gente mayor de 25 años y cree que esto se debe a que al ser el sexo un tema tabú, muchos de ellos no recibieron educación sexual en casa o la escuela.

“Mi objetivo es normalizar la sexualidad y todos los procesos sexuales, como la menstruación y la menarquía como parte de la vida”, resalta.