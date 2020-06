Tiendas de juguetes sexuales en Perú incrementan sus ventas online durante cuarentena

En medio de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus (COVID-19), algunos sectores económicos han obtenido algunas ventajas. Uno de ellos es el de los juguetes sexuales, ya que muchos al estar en cuarentena, han visto en estos accesorios una nueva forma de seguir satisfaciendo sus placeres y gustos sexuales.

En los últimos meses, esta industria ha reportado que se encuentra en su mejor momento. Tiendas de juguetes y artículos para adultos en países como China, Italia, España, Francia, México y Cuba han dado a conocer que sus ventas digitales han crecido exponencialmente durante el confinamiento.

Pero, ¿cuál es la situación en Perú? La República se comunicó con diversas tiendas de juguetes sexuales, a fin de conocer cómo ha impactado el estado de emergencia al sector y cuáles son las tendencias de compras por internet en tiempos de coronavirus.

Bombón Rojo

Bombón Rojo es una de las marcas peruanas de juguetes y lencería erótica que se ha reinventado durante la cuarentena en Perú, trasladando toda su oferta a su tienda virtual. De este modo, gracias a sus tres años de experiencia en el mundo del e-commerce, han sabido aprovechar esta coyuntura para continuar con sus ventas digitales, las cuales se han triplicado, según reveló a este medio Martha Garate, gerenta comercial de la empresa.

“Lo que parecía para nosotros que no iba a ser tan bueno, resultó que hay mucho más por hacer en el rubro”, comenta.

✨Eres dueña de tu placer ✨Pack del placer de Bombon Rojo 👉 Satisfyer 1 + Tanga Mariposa + Lubricante saborizado #bombonrojo #elplaceresmio #tentaciones #orgasmo #placerfemenino Posted by Bombón Rojo on Sunday, June 14, 2020

Es así que, tras la rectivación del comercio electrónico en mayo, sostiene que se enfocaron en mejorar la atención a distancia y el reparto a domicilio, motivo por el cual el delivery en Lima es en un máximo de 24 horas.

“Los clientes no quieren esperar 3, 4 o 5 días para recibir su pedido porque es algo emocional, que planean en el momento para disfrutar con su pareja o a solas”, apunta. Y es más, menciona que su público de varones—representado antes del aislamiento por un 10%— ha aumentado y ahora son el 50% quienes suelen hacer sus compras online, al igual que las mujeres.

Asimismo, Garate comenta que, durante el estado de emergencia, hay una gran demanda de lencería erótica, disfraces de mucamas, estimulador de clítoris Satisfyer Pro 2 y vibradores. Por ello, para la representante de Bombón Rojo, los juguetes sexuales estarían reemplazando las “escapadas” que antes de la pandemia solían tener las parejas.

“Antes teníamos los flores, los viajes o salidas a restaurantes, ahora estando dentro de casa buscan acciones que puedan compartir en pareja”, señala.

Foreplay

¿Cómo la gente va a ver los productos a distancia? o ¿me querrán contar sus intimidades a distancia para asesorarlos?, fueron algunas de las preguntas que se hizo Silvanna Peraldo, gerenta general de Foreplay, tras la extensión del estado de emergencia en marzo pasado.

A partir de ello, Peraldo menciona que decidieron apuntar a dos puntos importantes que los ha diferenciado de sus competidores: la calidad de la asesoría y el enfoque educativo que brindan a través de sus talleres y eventos.

“Inicialmente teníamos la sensación de que la gente no podría recibir la misma calidad de atención sino era en persona, porque lo mejor de comprar en Foreplay siempre había sido la experiencia de ir a la tienda y que nuestros asesores hablaran con mucha naturalidad sobre los productos, explicaran la diferencia entre unos y otros, y ayudaran al cliente a elegir lo mejor”, precisa.

✨ El placer de ser auténticx ✨ ✨ El placer de ser auténticx ✨ “¿Qué le dirías a la Karenina de hace 10 años?” La Autenticidad es aceptar lo que eres y atreverte a ser quien quieres ser. Debes explorar a fondo cuáles son tus valores, conectarte con ellos y a partir de estos, establecer una visión de cómo quieres verte en un tiempo. 😍💫 Así, estarás expresando que amas quién eres y lo que haces, y eso te hará sentir confiadx y plenx. 🤗💜🙌🏻 💫Testimonio de: @karevida 🎥 Realización audiovisual: @amy.ladd ✨Para más información sobre productos, eventos y atención personalizada, escríbenos al DM o entra a este link: https://shor.by/foreplay 😉🙌🏻 #Yomequedoencasa 🏠 🎁 Compra en nuestra web (https://foreplay.pe/) o a través de nuestro #INSTAGRAM, #FACEBOOK O #WHATSAPP. 🚛 Envío gratis a todo el país por compras superiores a S/. 150. 📞 970 127 620 📱 (LINK DIRECTO A NUESTRO WHATSAPP https://wa.me/51970127620 😉). #stayhome #staysafe #Love #Amor #AmorPropio #SelfLove #Felicidad #Lima #Perú #SelfCare #BigLove #autentico Posted by Foreplay.pe on Friday, June 19, 2020

Fue así que dispusieron gratuitamente de la asesoría personalizada online, a fin de que los clientes puedan adquirir un producto y programar una llamada o videollamada, a través de Zoom o Whatsapp, con un asesor de la marca. No solo ello, sino que Silvanna afirma que, tras la extensión de la cuarentena en mayo, decidieron quintuplicar la cantidad de eventos educativos para garantizar la salud sexual.

Gracias a estas nuevas medidas, Peraldo revela a La República que en mayo sus ventas online crecieron un 150% con respecto a abril. En tanto, “en lo que va de junio, nuestro promedio de ventas diarias ha sido casi 25% mayor que el promedio de mayo”, añade.

Sin embargo, esta situación favorable para la marca no siempre fue así desde que inició el estado de emergencia. Su gerenta general afirma que, por ejemplo, sus ventas generales en marzo cayeron 84%, y a ello se sumó un 32% al cierre de abril.

Juguetes sexuales con mayor demanda en tiempos de COVID-19: productos tecnológicos para parejas a distancia, anillos, masturbadores para hombres, el Satisfyer Pro 2 y vibradores. Al igual que Bombón Rojo, la gerenta de Foreplay también ha observado que más hombres han empezado a realizar compras por internet (+40%).

Sensation Boutique Erótica

En esta época de coronavirus en Perú, uno de los mayores aprendizajes que ha obtenido el fundador de Sensation Boutique Erótica, Elvis Palomino, es que las compañías que se verán más afectadas por crisis sanitaria son las que no se han adaptado al mundo digital y que se confiaron en vender sus productos mediante anuncios en periódicos o volantes.

“Esta crisis va a determinar quiénes van a quedar en el camino y quiénes se van a ir”, puntualiza. Por eso resalta el rol que viene teniendo su plataforma de comercio electrónico, ya que sus ventas digitales en los últimos meses se han incrementado un 40%, pese a que reconoce que existen otras marcas que habían estado mejor posicionadas.

Tienda online de Sensation Boutique Erótica. Foto: captura.

“Clientes que antes compraban en tiendas ahora se pasan a las plataformas digitales: una de ellas es la de nosotros. Por ejemplo, cuando buscas tiendas online de juguetes sexuales [en Google], son pocas las que tienen un reconocimiento y, que además, cuentan con una plataforma segura que les brinde todo lo que buscan”, precisa Palomino.

Productos más vendidos durante cuarentena: diversos modelos de dildos y vibradores. A diferencia de las anteriores marcas, Sensation Boutique Erótica ha registrado que son menos los hombres que han hecho compras online durante cuarentena.

Adam & Eve

Carolina Palao Andreu, gerenta general de la tienda de juguetes sexuales Adam&Eve Lima, recuerda que días antes e incluso el mismo domingo 15 de mayo, fecha en que el presidente Martín Vizcarra decretó estado de emergencia, la afluencia fue mayor en su tienda del Centro Comercial Caminos del Inca.

“Ese domingo, había gente que nos llamaba diciendo que los esperemos [antes que cerraran su local] porque ‘esta cuarentena no la paso así‘”, menciona en diálogo con La República. Sin embargo, los siguientes días no fueron así. Palao asegura que la paralización económica los ha golpeado fuertemente, ya que sus clientes preferían realizar sus compras en la tienda, por lo que las ventas online no eran su “fuerte”.

“Cuando el cliente va a la tienda tiene la oportunidad de tocar, de ver cómo se mueve [el producto], ver sus funciones. Entonces, uno compra más convencido cuando ve el juguete”, explica. Además, sostiene que al invertirse una gran cantidad de dinero en la compra de un juguete sexual, las interesadas prefieren tener primero un contacto con él, para luego adquirirlo.

Por esa razón, es que la marca de origen estadounidense aún no había incursionado en el e-commerce: vendían solo a través de Whatsapp. No obstante, debido al nuevo estilo de vida por la pandemia, se han visto impulsados a lanzar en julio su tienda virtual.

Adam & Eve Perú prevé lanzar su plataforma de e-commerce para julio. Foto: captura.

A su vez, la gerenta de Adam&Eve indica que están a la espera de que puedan reiniciar sus operaciones en el mall de Surco, y así programen también el recojo de los artículos eróticos en su tienda.