Coronavirus: ¿Qué hacer si te contagias del COVID-19 y usas anticonceptivos?

View this post on Instagram

#Descripción: Imagen 1: fondo rosado claro. En esquina superior izquierda logo de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, a su lado dibujo de coronavirus en rosado. En el centro, título “¿Qué hago si me contagio y tomo anticonceptivos? Recomendaciones de la sociedad chilena de obstetricia y ginecología” en letras negras y grises. En esquina inferior izquierda dibujo de coronavirus verde, a su lado dibujo de pastillas anticonceptivas e inyecciones en rosado. Imagen 2-3-4: Imágenes de fondo blanco con marco rosado, al fondo logo de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir. Título: Información a considerar si me confirman con COVID-19 y uso anticonceptivos: 1. Si usas anticonceptivos combinados (estrógeno + progestina en pastillas, anillo vaginal, inyectable mensual, parche), debes continuar con tu método si estás asintomática o tienes síntomas leves. Si tienes neumonía grave y/o estás con reposo absoluto en cama, debes suspender el método. *Si no tienes riesgo de embarazo, es seguro interrumpir el método si lo deseas. 2. Si usas anticonceptivos de progestina sola o de larga duración (pastillas, inyectables trimestrales, implante, DIU medicado Mirena-Jaydess), debes continuar con tu método independiente de los síntomas. Al no tener estrógeno asociado, se estima que el riesgo tromboembólico No aumenta, independiente de como se presente la enfermedad. *No se deben recomendar anticonceptivos o suspensión de tratamientos sin información segura. 3. ¿Cuándo se reinicia el tratamiento anticonceptivo? Una vez recuperada de la enfermedad, es seguro reiniciar el método. Recuerda utilizar métodos de barrera (condón) los primeros 7 días del reinicio de tu método anticonceptivo. *Si quieres iniciar un nuevo método o cambiar el actual, consulta con tu matrona o ginecóloga. Imagen 5: Fondo blanco. Título “Si tienes dudas, consulta con una profesional del área” en franja de color verde. Abajo “el acceso a la información también es un derecho”. En el centro de la imagen se encuentra el logo de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir. En el segmento inferior hay un grupo de mujeres con brazos cruzados. Fuente SOCHOG