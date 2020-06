La cuarentena decretada en distintos países de Latinoamérica, ha obligado que solteros y parejas que no viven bajo el mismo techo busquen distintas formas de satisfacer sus instintos pasionales. Una de estos son las orgías online que son todo un boom en Colombia, donde Zoom y Skype se han vuelto en los mejores aliados de los amantes de estas prácticas sexuales.

Por ejemplo, Andrés, de 31 años, cuenta que, antes que empezara la cuarentena en Colombia, solía acudir el circuito “underground” de bares, spas, saunas, y clubs privados que estaban especializados en organizar orgías y otros tipos de “eventos swingers”. Sin embargo, a raíz de la pandemia encontró una nueva forma de reinventarse para dar rienda suelta a sus apetitos sexuales.

“Muchos de los lugares donde iba antes de la cuarentena están comenzando a hostear -ser anfitriones- de encuentros virtuales entre grupos de personas que se reúnen para tener sexo”, declara Andrés a Infobae.

De esta manera, los interesados deben pagar entre 2,6 y 5,2 dólares para ingresar y participar de salones privados, donde personas solas o parejas practican sexting; es decir, intercambian mensajes excitantes y “lo que de la imaginación y las ganas”.

De acuerdo al reportaje, los eventos son promocionados a través de redes sociales, pero dirigidos especialmente a quienes frecuentaban espacios swingers antes de que se decretara el aislamiento obligatorio.

Además, cuentan con los mismo influencers, que promocionan a través de sus perfiles los encuentros, y luego se encargan de borrar todo rastro en las redes sociales para proteger la identidad de los participantes.

Los expertos aseguran que, debido a que muchos piensan que ya es el fin de mundo, prefieren aprovechar sus días y arriesgarse un poco a experimentar con el cuerpo detrás de la pantalla.

En ese sentido, es que la sexóloga Flavia Dos Santos señala que, ante la pandemia por el coronavirus, es normal que muchos se pregunten “por qué no ir más allá, sacudir esto que parece no va a terminar nunca”, entonces toman riesgos pues “hay quienes piensan que de verdad se va a acabar el mundo y que pueden contagiarse y morirse, y sería un desperdicio no aprovechar la vida”.