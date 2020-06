Beneficios de la masturbación: ¿por qué el autoplacer es bueno para la salud?

En tiempos de COVID-19, la masturbación es una de las prácticas sexuales más recomendadas por los profesionales de salud, ya que además de obtener placer sexual, son menos los riesgos de contagiarse con el nuevo coronavirus.

Es así que, debido a que la sexualidad no está en cuarentena, preparamos esta nota para que sepas los beneficios de darse amor propio a través de la masturbación.

PUEDES VER Claves para identificar un orgasmo y cómo alcanzarlo

¿Masturbarme todos los días es malo?

No. Para la terapeuta sexual Mía Sabat, la masturbación es una práctica que implica atender las necesidades personales y atender al cuerpo sin sentir culpa o remordimiento. Además de ser gratis, la especialista indica que fomenta el autocuidado y trae consigo una amplia gama de ventajas para la salud, que contribuyen con el bienestar de la salud sexual.

Beneficios de la masturbación

La masturbación ayuda a aliviar el estrés y reducir el dolor menstrual

La masturbación femenina, por ejemplo, ayuda a reducir el dolor menstrual gracias a las contracciones y las endorfinas liberadas durante el clímax. Del mismo modo, algunos estudios científicos han descubierto que los orgasmos reducen efectivamente las migrañas y los dolores de cabeza.

La masturbación libera endorfinas

Uno de los mejores beneficios de la masturbación es que al llevarlo a cabo se liberan las endorfinas, cuyas hormonas promueven el bienestar y mejoran el estado de ánimo.

La masturbación fortalece el sistema inmunológico

Diversas investigaciones han hallado que, además de reducir el estrés, la masturbación mejora el sistema inmunológico, ayuda a ejercitar el piso pélvico y a mejorar el sueño.

La masturbación nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos

Mía Sabat enfatiza que la estimulación sexual brinda a las personas la oportunidad de comprender sus cuerpos, sus reacciones y su sexualidad. Esto es crucial porque cuando las personas conocen mejor sus cuerpos, pueden comunicar mejor sus necesidades y preferencias, lo que posibilita que tengan una experiencia sexual más satisfactoria, tanto con sus parejas como con ellos mismos.

La masturbación te permite tener orgasmos

La sexóloga Eirelyn Gómez, en diálogo con La República, asegura que el primer paso para que una mujer identifique un orgasmo de un simple placer es la masturbación. “Si no se autoexplora, no se masturba, es difícil que identifique cuál es orgasmo o no y que guíe a su pareja”, señala.

PUEDES VER Hablemos de sexo

La masturbación promueve el autoconocimiento

La masturbación permite comunicar mejor nuestros deseos y necesidades sexuales. Cuanto más escuchemos a nuestro cuerpo, más lo apreciaremos, lo que contribuirá a fortalecer la autoestima y aumentar los sentimientos de deseo.

La masturbación puede aumentar nuestra felicidad y bienestar general

Cuanto más disfrutes de la masturbación, más querrás hacerlo, indica Sabat. Esto sucede porque al activarse una de las zonas del cerebro a causa del placer, se liberan hormonas como la serotonina o las endorfinas, que nos hacen sentir felices.

Las sexólogas indican que muchas personas piensan erróneamente que la masturbación es un sustituto del sexo, pero no es así, ya que es una práctica sexual necesaria y gratificante para quienes eligen encontrar la felicidad de esa manera.