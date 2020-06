Huong, una joven vietnamita de 20 años, abortó dos veces en dos años. Nunca nadie le había hablado sobre educación sexual: ni sus padres, ni sus maestros o amigos.

“Estaba aterrorizada cuando descubrí que estaba embarazada. Creo que si nos hubieran hablado sobre las relaciones sexuales protegidas, no hubiéramos caído en esta trampa”, sostiene la joven a AFP.

PUEDES VER Vietnam no registra ninguna muerte por COVID-19 pese a no haberle hecho caso a la OMS

En Vietnam, hay una gran población joven que se ha salvado de las posiciones conservadoras de un país comunista con el uso de aplicaciones de citas, anticonceptivos y píldoras abortivas a las que pueden acceder fácilmente. No obstante, la falta de educación sexual ha ocasionado que muchas opten por el aborto como una alternativa para controlar la natalidad, advierten los expertos.

Hablar de sexo en los hogares o escuelas sigue siendo “algo prohibido”, admite Hoang Linh, de 23 años de edad, quien está decidida a tratar la sexualidad sin tabú alguno.

Además, a causa de la gran brecha generacional, los jóvenes se quedan sin recibir información sobre cómo llevar una sexualidad sana y segura. Hoang, por ejemplo, recuerda que su maestra de biología intentó tratar el tema de la reproducción, pero sin antes hablar sobre el sexo.

educación sexual en Vietnam

Por eso, junto a tres compañeros, han fundado WeGrow Edu, una nueva empresa de educación sexual, a través de la cual venden toallas higiénicas, pruebas de embarazo y preservativos, que van acompañados de una concisa explicación sobre cómo y cuándo usarlos. “No es difícil conseguir anticonceptivos en Vietnam, pero el estigma social que lo rodea es muy pesado”, reconoce.

El equipo también va a las escuelas a impartir clases de educación sexual a los chicos vietnamitas: desde cómo se usa un preservativo, explicar en qué se diferencia el género y la orientación sexual hasta talleres sobre el uso de algunos métodos anticonceptivos.

Control de nacimiento en Vietnam

Durante décadas, Vietnam ha impuesto la política de que las familias solo pueden tener como máximo dos hijos; sin embargo, debido a la falta de educación y planificación familiar, el número de abortos aumentaron notablemente.

En 2005, se contabilizaban 37 por cada 100 nacimientos, según datos del ministerio de Salud. Cuatro años más tarde, la política de control de natalidad se abandonó y la tasa de abortos cayó a 12 de cada 100 nacimientos.

No obstante, los expertos coinciden en que estas cifras no muestran la realidad porque las interrupciones de embarazos son llevados a cabo en clínicas privadas, donde no se contabilizan. Por su parte, el médico Nguyen Van Cong afirma que sigue habiendo una “tendencia preocupante” en “considerar que el aborto es un anticonceptivo”.

Ante este preocupante panorama, el profesional de la salud fundó en Vietnam el programa “We are grown up” (“Somos adultos”), que busca abordar temas como la masturbación, el consentimiento o enfermedades de transmisión sexual (ETS) en estudiantes.