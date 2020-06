A raíz de la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19), muchos se han visto obligados a vivir en cuarentena: algunos en compañía de sus parejas; otros, sin ellos, y los solteros ya se mentalizaron que no tendrán tanto sexo como les gustaría en los próximos meses.

Un estudio titulado ‘Sex and relationships in the time of COVID-19′, elaborado por el Instituto Kinsey, encontró que el 44 % vio cómo su vida sexual disminuyó notablemente, mientras que otro 30 % señaló que también, aunque tuvieran una relación o vivieran con sus parejas.

Estos resultados nos demuestran que, debido a la situación incierta, cada persona ha reaccionado emocionalmente de forma distinta. Hay quienes han tenido relaciones sexuales como si no hubiera un mañana y quienes han perdido el deseo sexual por completo.

Lo cierto es que diversos estudios científicos y expertos aseguran que mantener relaciones sexuales tiene sus beneficios, por lo que no tenerlos podría desencadenar en episodios de ansiedad o depresión. Entonces, ¿cómo afecta la ausencia de intimidad al cuerpo?

La revista Men’s Health ha recolectado los posibles efectos secundarios de dejar de tener sexo de un momento a otro, tal y como está ocurriendo ahora por la cuarentena a causa de la COVID-19.

Mayor riesgo de experimentar disfunción eréctil

De acuerdo a un estudio publicado en 2008 en el American Journal of Medicine, los hombres de 50, 60 y 70 años que no eran sexualmente activos tenían más probabilidades de sufrir disfunción eréctil. A su vez, el sexólogo Jesús Rodríguez reveló que en estos tiempos ha empezado a detectar más casos de eyaculación precoz.

"Muchas personas se han visto alteradas psicológicamente por esta situación, afectando a su estado de ánimo y sufriendo ansiedad, lo que se traduce en cambios en el metabolismo de un neurotransmisor fundamental en nuestro sistema nervioso y que a su vez es clave en lo que duramos los hombres en la cama, me refiero a la serotonina o 5-HT”, explica el doctor a 20 Minutos.

Aumentas tu presión arterial

Sin sexo puedes llegar a percibir que tu presión arterial aumenta. La ciencia lo dice, pues un estudio en la revista médica Biological Psychology descubrió que las personas que tenían relaciones sexuales constantemente poseían niveles más bajos de presión arterial que los que no. Por ello, si disfrutas de la intimidad, esto contribuye a que la respuesta fisiológica de tu cuerpo sea mejor ante el estrés.

Tienes más ansiedad

Los especialistas confirman que gracias a los orgasmos, producto de un buen sexo, se liberan endorfinas que ayudan a mejorar el estado de ánimo. Sin embargo, no es sano que uses esto como una medida para combatir el estrés porque, de no lograrlo, tendrás más ansiedad.

Menos refuerzo del sistema inmune

Un estudio reciente realizado por el Departamento de Psicología Médica de la Clínica Universitaria de Essen (Alemania) constató que los orgasmos aumentan los niveles de oxitocina y dopamina, componentes químicos que estimulan al sistema inmunológico y lo fortalecen al momento de afrontar amenazas externas como virus.

Mayor riesgo de cáncer si no hay masturbación

No dejes que el confinamiento afecte tu sexualidad, pues las diversas investigaciones indican que no es lo mejor para la salud sexual. De hecho, los estudios han dado a conocer que la alta frecuencia de eyaculación está relacionada con un menor riesgo de tener cáncer de próstata.