¿Por qué y cómo la cuarentena afecta el ciclo menstrual?

#REPOST de @fimbria.salud, gracias a Michelle por estos consejos! ❤️ | . ¿Alguien más por aquí que ande premenstrual y en #cuarentena? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Yo por lo general trabajo desde casa, así que no tengo ningún problema con pasar todo el día aquí.. Pero pasar todo el día con mi pareja y wawa en la casa, por varios días, y estando premenstrual no se me ha hecho fácil (y eso que esto recién empieza!) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Aquí algunos tips por si alguien más en las mismas:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . 1. Se paciente contigo misma y las personas con las que vives. . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2. Intenta recibir 20 minutos diarios de sol, mejor si es en la mañana. Si vives en un apartamento, como yo, eso significa estar atenta a la esquina más soleada, sacar la cabeza por la ventana o escaparte a la terraza del edificio por un ratito. Esto te ayudará a incrementar la producción de #serotonina, un importante neurotransmisor que regula el estado de ánimo. ⠀⠀ . 3. Mantén el azúcar de tu cuerpo estable comiendo a horarios regulares. Incluye proteína y grasas saludables en tus comidas para que te sientas llenas y no tengas antojos. ⠀⠀⠀⠀ . 4. Duerme 8 horas diarias (es decir no te quedes hasta la madrugada en netflix).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . 5. Suda - súper importante para reducir el estrés. Además, te ayudará bajar la inflamación en el cuerpo y a eliminar el exceso de estrógeno que algunas solemos tener en la fase premenstrual. . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6. Busca tiempo para estar sola. Tal vez una de las partes más difíciles cuando vives con otras personas. Si tienes hijxs y hay más adultxs en casa, distribuyan el tiempo con los peques para que cada quien pueda tener un tiempo para si mismx.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . 7. Mantén una rutina diaria para relajarte y restaurar tu salud mental, puede ser tan poquito como 10 minutos diarios, si puedes dedicar más tiempo, en buena hora.⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀ 8. Comunica tus necesidades con las personas con las que vives. . ⠀⠀⠀⠀ 9. No te olvides, sé paciente contigo misma y las personas con las que vives.