Coronavirus: ¿es recomendable tener relaciones sexuales durante la cuarentena?

Somos una sociedad que saluda con besos, abrazos y tenemos constante contacto físico, abrazar. Por ello, la prevención dice que evitemos estos contactos para no contagiar el coronavirus. Pero en las relaciones sexuales no corren peligro, aunque sí tengamos que tomar alguna precaución. La OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que el COVID19 NO se contagia con el sexo, solo se contagia por las vías respiratorias: “La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala”. Estas gotículas pueden caer sobre objetos y superficies y, si las tocamos y luego nos tocamos la boca, la nariz o los ojos podemos contraer la enfermedad, así como si inhalamos las gotículas expulsadas por una persona con coronavirus, añade la OMS. ¿Sexo con mascarillas? Sin embargo, es cierto que para mantener una relación sexual hace falta mucha proximidad con la otra persona, por lo que aunque el virus no se contagia por el sexo en sí, se puede contraer al inhalar las partículas expulsadas por la otra persona si esta está contagiada. Y en el sexo, suele haber besos en la boca y partes del cuerpo (cuello, brazo, espalda, vientre, etc.) que pudo estar expuesta al virus. El responsable de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron, Benito Almirante, en una entrevista con Rac1, explicó que si uno de los dos de la pareja está confinado o tiene síntomas, no es prudente mantener relaciones sexuales. Sin embargo, si los dos se encuentran en cuarentena, por ejemplo, “sí que pueden tener sexo”. ¿Y qué pasa con el sexo oral? Pues exactamente lo mismo. “Con el sexo oral el riesgo es el mismo, el coronavirus solo se transmite por secreciones respiratorias”, explica Almirante. Entonces, se preguntaban en la entrevista, ¿se puede tener sexo con mascarilla? “No se tiene que tener miedo, ganaremos a la enfermedad”, fue la respuesta del doctor, que no se imagina mucho lo de mantener relaciones sexuales con una mascarilla. (Continúa en la parte de comentarios) #coronavirus #covid19 #sexo #salud #saludsexual #prevencion #relaciones #relacionesdepareja #relacionessexuales