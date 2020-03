Las cifras no mienten. Los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) han aumentado en Perú, especialmente del VIH, sífilis y herpes, aseguran los expertos. Esto se debe, en gran medida, a que no se usa siempre el preservativo, pues un último estudio de AHF Perú reveló que el 85.10 % de hombres peruanos no siempre utiliza el condón.

Sin embargo, pese a que los fabricantes de este método anticonceptivo lo fabrican más finos y cómodos, cuando llega el momento del tan ansiado encuentro sexual, innumerables excusas aparecen. Aquí te contamos cuáles son los más comunes y cómo puedes contestar si te enfrentas a una de ellas.

PUEDES VER

Recuerda que además de prevenir la transmisión de ITS, el preservativo también evita los embarazos no deseados.

Excusas para no usar condón

“Me aprieta”

Las diversas marcas de condones han hecho de todo para fabricar de todas las tallas. Así que dile que elija el correcto, uno que no le apriete, y sobre todo, que sea del gusto de ambos.

“No tengo”

Nunca falta una farmacia cerca al lugar donde uno está, así que si tu pareja no tiene la iniciativa solo tómate un corto momento para comprarlo o hasta puedes pedirlo por delivery.

“Son muy caros”

Recuerda que no estás invirtiendo en banalidades, sino en tu salud reproductiva. Además, los centros de salud pueden entregarte el preservativo de forma gratuita.

“¿No confías en mí?”

La protección no tiene nada que ver con la confianza.

“Siento menos”

Típica excusa que seguramente alguna vez has escuchado. En las farmacias o sex shop puedes conseguir condones ultrafinos y de todos los sabores.

“¿No me amas?”

El amor no es un método de barrera. El amor y el cuidado de tu salud sexual deben ir de la mano. Recuerda que si esa persona te quiere, debe también protegerte.

“¿Crees que tengo una enfermedad?"

Esta excusa tiene como objetivo hacerte sentir culpable por haber dudado, en algún momento, de su salud sexual, y así lograr que accedas a tener sexo sin protección.

“Si es tu primera vez, no quedas embarazada”

Es el mito más falso. Así sea tu primera relación sexual, si no usas ningún método anticonceptivo puedes, en definitiva, quedar embarazada y/o contagiarte de una ITS.

“Solo la puntita”

Nunca es solo la puntita. Y si así lo fuera, las probabilidades de embarazo e infecciones existen.

“Soy alérgico(a) al látex"

Fabrican condones sin látex.

“Puedes tomar pastillas anticonceptivas”

Los anticonceptivos hormonales no protegen de las ITS.

“Si estás menstruando, no puedes quedar embarazada”

Si bien las posibilidades son menores, puedes quedar embarazada. Es más, si no usas condón durante el sexo con menstruación, indudablemente contraerás una infección.