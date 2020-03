“Preservativo para vulvas”, el proyecto de ley en Argentina que impulsa su acceso gratuito

View this post on Instagram

En el día de la visibilidad lésbica, estamos convencides de que la visibilización es la mejor respuesta política. Hace que se puedan cumplir y ampliar nuestros derechos: a vivir libremente y vincularnos sexoafectivamente con quien deseemos, de forma consensuada y cuidada. Hoy, las personas con vulva no contamos con un método profiláctico pensado para nuestros cuerpos y prácticas sexuales. En Argentina tenemos que recurrir a métodos artesanales, como los campos de látex hechos a partir de un preservativo para penes o guantes de látex o nitrilo, que solo servirían como barrera para sexo oral y no para la práctica en la que hay contacto entre vulvas, ya que el tamaño que queda es muy pequeño y no llega a cubrir toda la vulva y además se corre con la fricción. Para poder disfrutar libremente, necesitamos tener la opción de cuidarnos con un preservativo. Es por esto que hoy, desde el Proyecto Preservativo para Vulvas y Casa Fusa ( @casa_fusa ), queremos concientizar y reclamar por un preservativo para vulvas ya! --- Hoy es el día de la visibilidad lésbica en conmemoración a "La Pepa" Gaitán, asesinada por lesbiana. El 7 de marzo de 2010 Daniel Torres fusiló a "la Pepa" porque se oponía a la relación que ella mantenía con su hijastra. El caso fue calificado como "homicidio simple calificado por el uso de arma de fuego". El crimen de odio por orientación sexual y expresión de género no fue considerado a la hora de determinar la pena, como pidió la querella. De todas formas, el veredicto ha invisivilizado a Pepa como lesbiana y a toda la comunidad lésbica.