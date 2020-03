El silencio se acabó. A lo largo de la historia, el placer y el deseo femenino han sido reprimidos, callados y, sobre todo, juzgados. Tal es el caso de los órganos sexuales femeninos —vulva, vagina o clítoris—, los cuales por mucho tiempo han sido considerados “sucios”. Incluso hablar de ellos aún en la actualidad causa vergüenza y sus protagonistas temen a ser señaladas.

“Hace falta una nueva revolución sexual que implique hablar de masturbación femenina y que, además, priorice el placer propio de las mujeres antes que el placer sexual de otra persona”, declara a La República, la escritora y educadora sexual, Sandra Campó.

Es por eso que, en vísperas al 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, te invitamos a liberarte de los prejuicios, los estereotipos y a empoderarte de tu sexualidad, a través de la lectura de seis libros, escritos por mujeres y para mujeres.

Monólogos de la vagina - Eve Ensler

“Para todas las mujeres que importan y gimen”. Es así como la estadounidense Eve Ensler, dramaturga feminista y autora de Monólogos de la vagina, empieza su obra maestra para dedicárselo a todas las personas que tienen una vagina y que fueron silenciadas para no pronunciarla, castigadas por el sistema patriarcal.

“Me preocupan las vaginas, cómo las llamamos y cómo no las llamamos”, escribe la activista. Sin embargo, esta no es su única inquietud. Ella relata que las mujeres de todo el mundo sufren las consecuencias del machismo: violencia sexual, física, psicológica y simbólica.

Considerada una biblia para la nueva generación de mujeres, este libro —que fue en sus inicios un stand up— tuvo su primera versión en 1996, luego que Ensler entrevistara a más de 200 mujeres acerca de temas del sexo, violencia de género y sus relaciones amorosas. Desde entonces, la obra ha sido traducida en a 45 lenguas y representada en 112 países.

Hoy tengo ganas de mí: 7 historias de masturbación femenina - Sandra Campó

Hoy tengo ganas de mí recoge los testimonios de siete mujeres que cuentan, en primera persona, cómo volvieron a encontrarse consigo mismas, se liberaron de los tabúes y se convirtieron en dueñas y señoras de sus placeres sexuales a través de la masturbación.

Sandra Campó, autora de este libro, revela a La República que redescubrió a los 30 años —tras estar diez años en relaciones monogámicas— que la masturbación a solas era la “gran maravilla” y, de inmediato, quiso compartirlo con sus amigas. Sin embargo, el pudor y la vergüenza las invadía y ninguna de ellas se atrevía a hablar de sexo con total normalidad. Fue ese episodio que la inspiró a escribir primero sobre su propia experiencia masturbatoria.

“La verdad es que nunca me había puesto a pensar en qué nombre le pondría a la masturbación. Pero, ahora que lo pienso, creo que si me pidieran que inventara un nombre para ella, yo la llamaría libertad. Porque en mi caso fue eso: masturbarme fue una manera de liberarme, de conocerme y de saber qué cosas me daban placer”, cuenta Josefina, de 29 años, una de las mujeres cuyos testimonios recoge Sandra en su obra.

Mala Mujer: La revolución que te hará libre - Noemí Casquet

La periodista española Noemí Casquet nos invita a liberarnos, a romper con lo establecido y a atrevernos a ser quien siempre deseamos: una Mala Mujer.

“Aquí no se habla sobre sexualidad; eso se hace. Aquí no se utiliza el vocabulario correcto; las palabrotas están presentes. Aquí no se quieren princesas; se buscan brujas. Aquí no se aceptan mujeres prefabricadas por un modelo opresivo; se encuentran las malas mujeres dispuestas a luchar por su libertad”.

Abarca desde los conceptos de identidad de género, orientación sexual, productos ecológicos para la menstruación, hasta la masturbación femenina, BDSM y pornografía feminista. Más que ser un manual de educación sexual, Mala Mujer te enseña didácticamente, a través de ilustraciones no estereotipadas, sobre sexo y sexualidad.

¡Oh, sí! Menos cuentos, más orgasmos - Romina Castro

“Disfruta tu sexualidad de manera consciente y divertida”. Una definición perfecta para ¡Oh, sí! Menos cuentos, más orgasmos de Romina Castro, psicóloga y sexóloga, la cual aborda mitos, temores y tabúes alrededor del sexo y del placer sexual femenino.

Y si te preguntas, ¿por qué es un libro para mujeres? La misma Romina sostuvo en una entrevista que, debido a que vivimos en una sociedad machista, la mujer que busca su disfrute sexual, es calificada de “promiscua”. “La mujer de hoy necesita saber que no está mal hablar de sexo, enfocarse en su propio bienestar sexual. El hombre lo ha tenido durante mucho tiempo”, sentencia.

Putita golosa: Por un feminismo del goce - Luciana Peker

En plena lucha feminista, la periodista argentina Luciana Peker expone en Putita Golosa que lo que le molesta a quienes critican al movimiento es que reinvindiquemos nuestro derecho a decir que no, a que tomemos la iniciativa y a que digamos sin pelos en la lengua lo que queremos, donde lo queremos y con quién lo queremos.

“La revolución es una revolución del deseo. Se opone al abuso, al acoso y a la violencia. Y está a favor de un deseo donde las mujeres, las jóvenes, las lesbianas, trans, travas y otras identidades sexuales tengan voz, palabra, poder y piel”. Una estremecedora obra que cuestiona el amor romántico y donde además enfatiza que en el sexo lo importante es el placer, deseo y consentimiento.

Tu vagina habla - Isabella Magdala

La psicóloga y sexóloga, Isabella Magdala, a través de Tu vagina habla, nos invita a reconciliarnos con nuestras vulva. Sí, vulva y no vagina, como muchos hemos venido llamándola erróneamente. Es por ello, que la autora no duda en afirmar que ese órgano sexual femenino es el “gran desconocido”.

Tras años de experiencia como profesional de la salud sexual, entrevistas, cartas y data científica, la española aborda la autoexploración a través de la masturbación femenina. “Conócete, mujer”, indica. Además, hay un apartado que invita a los hombres heterosexuales a conocer y respetar el cuerpo de sus parejas.