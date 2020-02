¿Las mujeres eyaculan? Fue la pregunta que estuvo rondando en la mente de la periodista estadounidense Zoe Mendelson allá por el 2016, y pese a que lo discutió con su novio, no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, hizo lo que muchos realizan en este caso: consultarle a Google.

“Encontré un montón de información tonta y de poca calidad”, cuenta a BBC Mundo. Insatisfecha con ello, recurrió a publicaciones médicas; sin embargo, no entendía nada de lo que intentaban decir.

Una de las conclusiones a la que llegó fue que “no sabía nada sobre mi cuerpo”, así como también pensó que “era un verdadero problema que toda la información a la que podía acceder o bien eran sandeces o no era aceptable para mí”.

Inspirada en estas dudas, Mendelson y la ilustradora mexicana María Conejo se unieron para lanzar Pussypedia: una enciclopedia virtual sobre la vagina.

¿Qué es Pussypedia?

Pussy es un término coloquial en inglés usado para referirse a la vulva. Sin embargo, saben que si solo lo llaman “vulva”, estarían ignorando a la vagina (cavidad), los labios menores y mayores, el clítoris, y todo el mundo que involucra a la sexualidad femenina.

“Los orígenes del sitio provienen de nuestra propia curiosidad sobre nuestros genitales y de la alarmante falta de información accesible y precisa sobre el tema”, se lee en el sitio web de Pussypedia.

Las fundadoras enfatizan en que no están de acuerdo con la idea de que “las vaginas existen como objetos al servicio de los penes”. Asimismo, indican que “nuestras pussies no nos hacen mujeres”, motivo por el cual muestran su preocupación por la información de este tema que se le brinda a personas transgénero, intersexuales y no binarias.

Temas de Pussypedia

En esta enciclopedia online podrás encontrar los siguientes temas:

- Infecciones de transmisión sexual (ITS) y otros tipos de infecciones

- Las partes de la vulva, vagina y cómo funcionan

- Masturbación y sexo

- Reproducción

- Sexualidad - LGTBI