Día Internacional del Condón: ¿por qué se celebra y es importante su uso?

Cada 13 de febrero se celebra el Día Internacional del Condón, una fecha que sirve para sensibilizar a la población peruana y mundial sobre el uso responsable del preservativo, a fin de evitar embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

“Si no hay un mecanismo de protección como el condón es muy difícil que el virus se transmita de una persona a otra”, advirtió José Luis Sebastián Mesones, director de AHF Perú (Aids Healthcare Foundation), para La República.

¿Cuándo es el Día Internacional del Condón?

Desde el año 2012, cada 13 de febrero se conmemora el Día Internacional del Condón en 43 países gracias a la organización AHF que eligió esa fecha, en vísperas al Día de San Valentín.

¿Para qué sirve el condón?

De acuerdo al especialista, el preservativo tiene doble función: el de prevención y anticoncepción. Por ello, el objetivo de esta fecha es recordar que la transmisión del VIH ocurre principalmente a través de las relaciones sexuales (98.7%) - según el Minsa -, y que se podría evitar si existiera el uso correcto y responsable de este método de barrera, indica Mesones.

Uso del preservativo en Perú

Una reciente encuesta hecha por AHF Perú acerca del uso del preservativo por los peruanos revela que el 85.10% de hombres no lo usa en sus relaciones sexuales, mientras que la cifra de las mujeres es aún más preocupante porque el 91.60% de ellas indicó que tampoco utiliza condón.

El doctor hizo énfasis en que posiblemente estas personas estén usando otros métodos anticonceptivos modernos; sin embargo, no les protegen de las ITS. Esto quedaría demostrado, ya que el médico José Mesones explicó que de las 59 967 pruebas de descarte de VIH que realizó la institución en Lima, Ica, Lambayeque, Loreto y Piura en 2019, a 4 018 personas les salió positivo.

Por ello, señaló que “el fin (del preservativo) no es solo evitar la reproducción”, sino también el VIH que es una infección de transmisión sexual que es tratada, pero que no tiene cura.

¿Cómo usar un condón?

El Ministerio de Salud brinda los siguientes pasos para mantener sexo seguro:

1. Verifica la fecha de vencimiento: Si el condón estuviera vencido, no lo uses porque podría romperse. Asimismo, fíjate antes de utilizarlo de que no esté roto o dañado.

2. Distribuye el lubricante que tiene el empaque alrededor de todo el preservativo. Hazlo cuidadosamente.

3. Abrir el empaque con cuidado: Evita usar los dientes porque podrías dañarlo.

4. Apretar la punta del condón para que no quede aire.

5. Colocarlo cuidadosamente en el miembro viril hasta desenrollar el preservativo.

6. Cuando hayas eyaculado, retira, envuelve y desecha este producto.