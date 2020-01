Desde diciembre pasado, la escasez de preservativos es una realidad en Cuba. “Vine buscando condones pero aquí me dicen que no hay”, cuenta un joven de La Habana a 14 y medio mientras intenta comunicarse con una farmacia para conseguir este método anticonceptivo. “Estoy llamando ahora a varias farmacias para no caminar más por gusto, pero todas están en la misma situación”, agrega.

Las marcas más habituales de condones en la isla son Vigor y Momentos, pero ninguno de ellos es posible conseguirlos. “No hay”, repiten en las farmacias de Marianao, Plaza, Habana Vieja, Playa, Centro Habana y Cerro, según informa el medio mencionado.

“No pierdas más el tiempo, no entran condones hace rato. Aquí son muchos los pedidos que hemos hecho pero nada, no entran”, sostiene una empleada de una de estas boticas. A su vez, afirma que la situación es la misma "en toda La Habana”.

Escasez de preservativos en Cuba

Datos oficiales estiman que el consumo de preservativos en Cuba ha aumentado de forma progresiva en los últimos diez años, con un promedio mensual de entre cinco y seis millones de unidades, sobre todo entre muchachos de 15 a 24 años de edad. Sin embargo, la crisis de condones es notable en este país, pese a ser solo cíclico.

Por ejemplo, la periodista cubana, Glenda Boza Ibarra, se quejó en redes sociales sobre la falta de preservativos en Santa Clara. “Pasó el día internacional de lucha contra el VIH y yo me quedé pensando así, en esa falta de condones en #SantaClara desde hace meses. Te dicen protégete, y tú piensas: ¿con qué? ¿con una jaba de nylon?”, escribió Boza en su cuenta de Facebook.

El Gobierno, por su parte, responsabiliza a Estados Unidos de embargar este tipo de productos a Cuba. A pesar de ello, Héctor Rodríguez Chávez, funcionario del Departamento de Medicamentos, anunció que próximamente la provincia Pinar del Río contará con preservativos durante diez días.

“Esta primera entrada sólo garantizará 10 días de cobertura, sin embargo, se esperan otros suministros que sí responderán al pedido de cada farmacia y establecimiento, en los que normalmente se expende este método anticonceptivo”, precisó a Guerrilero.