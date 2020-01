Tener relaciones sexuales frecuentemente retrasa la menopausia, según estudio [VIDEO]

Médicos acaban de hallar la clave para retrasar la menopausia. Un grupo de investigadores de la University College de Londres (Reino Unido) descubrieron que las mujeres que indicaron tener relaciones sexuales semanalmente presentaban un 28% menos de probabilidades de haber experimentado la menopausia, en contraste a aquellas que tuvieron intimidad una vez al mes.

Asimismo, las féminas que informaron haber tenido sexo mensualmente, las probabilidades de alcanzar la menopausia se redujeron en 19%.

Megan Arnot, autora principal del estudio, afirmó que si bien la investigación no analizó la razón del vínculo, las señales físicas de los encuentros sexuales le pueden indicar al cuerpo que existe la posibilidad de quedar embarazada. Sin embargo, para las mujeres de mediana edad que no tienen relaciones sexuales frecuentemente, la menopausia temprana tendría más sentido lógico que llegara su vidas.

“Si no vas a reproducir, no tiene sentido ovular, es mejor que uses esa energía en otro lugar”, declaró Arnot a CNN en Español.

La investigación tiene como base el Estudio de la Salud de la Mujer de EE. UU., un estudio sobre la salud de las mujeres de mediana edad que empezó en 1996. Las 2.936 que participaron en la muestra tienen una edad promedio de 45 años, dos hijos y en su mayoría estaban casadas o en una relación de pareja.

Es así que, alrededor del 45% de mujeres experimentaron una menopausia natural a los 52 años. Vale precisar que, la investigación se llevó a cabo durante 10 años y tomó en cuenta el sexo oral, el mismo coito, caricias sexuales y estimulación.

Es la primera vez que un estudio muestra un vínculo entre la frecuencia de tener relaciones sexuales y el inicio de la menopausia, resaltó la experta.