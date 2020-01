No cabe duda que la tecnología ya es parte de nuestra vida en todos los niveles, y ahora también se puede incluir a la intimidad. Tendencias como usar vibradores inteligentes o realizar ‘sexting’ se ha vuelto cada vez más habitual en jóvenes y adultos.

Ahora, también existe gente que se siente atraída por robots o por inteligencias artificiales en vez de por humanos. Este es el comienzo de una tendencia con la que cada vez más personas se identifican y que los expertos ya han nombrado como ‘digisexualidad’.

¿Qué es la digisexualidad?

Diversas publicaciones se han referido a este tema. Según indica la revista PlayGround, el término fue introducido por primera vez por los doctores Neil MacArthur y Markie L.C. en su artículo The rise of Digisexuality: Therapeutics Challenges and Possibilities (2017). Aquí se menciona que un digisexual es una persona cuya identidad sexual primaria proviene del uso de la tecnología.

Para MacArthur “las relaciones son difíciles y la tecnología es fácil, la gente no se olvidará tan fácilmente de las ventajas de las relaciones humanas”.

En el libro Love and sex with robots, del autor David Levy pronosticó que en 2050 el sexo con robots sería un lugar común.

El mercado de los juguetes sexuales inteligentes sigue creciendo y cada vez salen al mercado nuevas innovaciones que acompañan a las parejas integrándose en sus relaciones y también forman parte de la intimidad de las personas en solitario. Muestra de ello se pudo ver en CES 2020, la feria de tecnología más importante del mundo que este año tuvo lugar en Las Vegas. Aquí se presentaron cientos de objetos con fines sexuales que llamaron la atención de muchos.

¿Que tipo de tecnología emplean los digisexuales?

Los digisexuales pueden usar desde aparatos electrónicos inteligentes, hasta plataformas digitales como Skype o Facetime e, incluso, robots. Sí, la realidad virtual es una de las más reclamadas prácticas para experimentar la sexualidad y es un gran número de personas el que acude a estos muñecos tecnológicos para satisfacer sus necesidades sexuales. De hecho, afirman sentirse tan atraídos por ellos que se convierten en el eje de su placer y en ocasiones hasta llegan a enamorarse.

En muchos puntos del globo terráqueo, incluso en España, ya existen burdeles de muñecas sexuales y en otros muchos como en Asia, se fabrican ‘robots de consuelo’. En los últimos 10 años la industria de robots sexuales ha crecido vertiginosamente, al punto de que en Europa ya se inauguró el primer burdel de muñecos sexuales, mientras que las empresas asiáticas que fabrican «robots de consuelo» ganan hasta 200.000 dólares al mes.

Aunque ya existen algunos casos como el del hombre japonés que se casó con el holograma de Miku Hatsune, todavía muchos encuentran desagradable el uso de tecnologías de inmersión como robots o VR para experimentar placer sexual. Además se cuestiona si la digisexualidad podría llegar a afectar las relaciones sexuales entre humanos.

“En general la gente cree que solo es cosa de hombres solitarios”, explican Neil McArthur y Markie L.C, y opinan que ocurre porque la propia industria de la robótica sexual se orienta hacia un solo estereotipo masculino. Sin embargo, está claro que el binomio entre sexo y tecnología siempre ha despertado la curiosidad del ser humano, que ha tratado esta cuestión en la mayoría de producciones de ciencia ficción ubicadas en el futuro, desde Blade Runner hasta Westworld o Black Mirror.