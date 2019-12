El preservativo es el único método anticonceptivo que previene embarazos, así como el contraer un virus (ITS) o una enfermedad de transmisión sexual (ETS). Si bien el condón masculino es el más frecuente entre los hombres (97% de eficacia), también existe el femenino con una efectividad del 95%.

En la actualidad, las compañías encargadas de producir este dispositivo de barrera han hecho maravillas para crear los de todo tipo de material, textura, sabor e incluso tamaño. La principal finalidad es que haya una mayor sensación de placer con la total seguridad que requiere cada encuentro sexual.

Vale precisar que, antes de ponerte el preservativo, debes revisar que no esté vencido ni roto porque no te asegurará que puedas protegerte totalmente. Después de lo dicho, te brindamos una lista de todos los tipos que no puedes dejar de probar.

1. De sabores

Definitivamente, los condones con sabor son un buen complemento para que disfrutes de un buen sexo oral. Por ello, es preferible que quien lo use elija el que más vaya con sus gustos. Atrévete a probar los de frutas y chocolate.

Sin embargo, recuerda que los químicos que posee son solo ingeribles, mas no sirven para la penetración.

2. Texturizados

Los preferidos suelen ser los que tienen tachas pues le provee a la mujer una mayor estimulación de sus paredes y labios vaginales.

3. Con olores

Los olores despiertas diversas sensaciones a la hora de la intimidad. Por eso, se han creado preservativos con distintos olores para aumentar la excitación entre las partes.

4. Sin látex

Si eres de los(as) que es alérgico(a) al látex, este método anticonceptivo es el ideal para ti. Estos se distinguen por ser elaborados con materiales sintéticos como el poliuretano y poliestireno.

5. Con lubricante

¿Tienes ganas de tener un sexo anal? Entonces este tipo de condón es para ti. Los expertos lo recomiendan también para mujeres que tienen problemas para lubricar o que les causa dolor cuando tienen intimidad.

6. Con vibrador

A pesar de costar más que un preservativo común, te servirá para llegar fácilmente al clímax, ya que lleva un pequeño dispositivo que estimula los genitales.

7. Anatómicos

Es uno de los condones que más llama la atención debido a su diseño ajustado. De esta forma, se ajusta mejor a la forma del miembro viril y causa una mayor sensibilidad durante la relación sexual.

8. Con retardante

Muchos hombres lo prefieren porque desean retardar su eyaculación, y así alargar más el momento de pasión que vive con su pareja. Para ello, cuentan con una sustancia anestésica o un látex más grueso.

9. Extra fino

El objetivo principal de este tipo de condón es proporcionar una mayor sensación de placer. Por ello, es que es hecho con un látex más delgado. Sin embargo, no es recomendado para hombres que tienen problemas de eyaculación precoz porque el método anticonceptivo se retiraría con mucha facilidad.