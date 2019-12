¿Qué es un orgasmo? ¿cómo sé si lo he tenido? Son las típicas preguntas que las mujeres se realizan y, es que muchas no saben cómo reconocerlo o aseguran que les cuesta tener uno.

Una investigación hecha por el Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, concluye que tan solo alcanzan el orgasmo en el 61,6% de ocasiones, por un 85,5% de los varones.

La sexóloga Eirelyn Gómez resalta que el primer paso para que una mujer identifique un orgasmo de un simple placer es la masturbación. “Si no se autoexplora, no se masturba, es difícil que identifique cuál es orgasmo o no y que guíe a su pareja”, señala a La República.

“Es una sucesión de disfrute máximo”, destaca la especialista, mientras que Alessandra Rampolla en su blog describe el orgasmo como una “explosión de placer”.

Gómez indica que la mayoría de las féminas presenta una mayor lubricación vaginal; sin embargo, esto no siempre es así. Explica que es necesario tomar en cuenta las sensaciones que una va sintiendo antes de llegar a esa faceta.

Tomando en cuenta los cambios físicos y hormonales que se generan en durante el ciclo de las relaciones sexuales, William Masters y Virginia Johnson establecen tres etapas antes del orgasmo: deseo, excitación y meseta. A partir de ello, la sexóloga afirma que durante la meseta, se contraen involuntariamente los músculos de la pelvis, el ano y la vagina.

“Los pechos aumentan el tamaño y los pezones se erectan”, añade.

Mientras que durante ese clímax ocurre lo siguiente: “los labios vaginales se agrandan, incluso la vagina se ensancha un 100% de su tamaño natural, el clítoris se pone más grandecito, los senos se colocan más rojos y hay un aumento de la temperatura normal del cuerpo”, precisa.

Del mismo modo, Rampolla habla de estas cuatro claves para identificar el orgasmo: excitación, tensión muscular, placer inmenso y relajación.

Sin embargo, Eirelyn Gómez dice que, debido a que estamos viviendo un momento de “máximo placer”, es difícil darnos cuenta de que todo ello está sucediendo.

¿Cómo alcanzar el tan ansiado clímax?

La experta en sexualidad hace hincapié en despojarnos el mito de que solo obtendremos un orgasmo a través de la penetración porque eso no es así. “Muchas lo obtienen a través de la estimulación del clítoris.” De acuerdo a un estudio de The Journal of Sex and Marital Therapy, el 37% de las mujeres estadounidenses necesitaron estimulación en el clítoris para llegar al orgasmo, mientras que el 18% aseguró que la penetración vaginal fue suficiente.

De esta manera, se comprueba del poder que tiene el clítoris, pues tiene aproximadamente 8.000 terminaciones nerviosas, por encima de los 4.000 del pene, razón por el cual es el órgano cuya función es la de proveer placer.

La autoestima también interviene en este proceso, según Gómez. “No compararse con otras mujeres porque hay algunas que tienen la capacidad de alcanzar muchos orgasmos y a otras les cuesta mucho más”, afirma.

También te dejamos las recomendaciones de la famosa sexóloga Alexandra Rampolla, a fin de que intentes con todas ellas y disfrutes el máximo placer:

1. Durante la excitación sexual, contraigan deliberadamente los músculos de sus piernas, brazos, abdomen y pies. La tensión corporal a menudo facilita el orgasmo.

2. Contraigan sus músculos vaginales. Este movimiento ayuda a la excitación y las mantendrá enfocada en las sensaciones genitales.

3. Intenten aguantar la respiración por un momentito: inspiren y exhalen profundamente.

4. Déjense ir. “Actúen” en búsqueda de su orgasmo. Muevan la pelvis. Digan palabras sexys en voz alta, para que ustedes mismas se escuchen.

5. ¡Busquen el clítoris! Esto es tanto para las mujeres como para los hombres. El clítoris es la llave que abre las puertas del orgasmo. Así que a buscarlo y estimularlo.