Siempre hay una primera vez

Perder la virginidad es una frase muy común, sin embargo ¿es correcta? No, pues esto implica que esto está fuera de tu control como por ejemplo perder tus llaves o celular y, en este caso, depende plenamente de ti.

El debut sexual está ligado al rompimiento del himen, el cual es un tejido en la apertura de la vagina, no obstante, este naturalmente ya viene con perforaciones. Así que si hay sangrado o dolor durante la primera vez es porque no hubo una buena lubricación y no se debe a la ruptura de la membrana porque muy al contrario de lo que se cree esta telilla solo se estira.

Aunque es un tema que solo le compete a la persona, este tiene un peso enorme en la sociedad, ya que existe un estándar doble. Según las reglas implantadas, las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio para demostrar su pureza, mientras que los hombres son aplaudidos por cada pareja sexual que tengan en su vida evidenciando su gran apetito carnal, lo cual es ilógico, pues ambos son seres sexuales.

Llegó el momento

Si decidiste dar este paso, lo primero que necesitas es tener una pareja que te genere confianza y asegurarte que no te presionará a hacer algo que no quieras. Además, poner los límites y decidir el uso de métodos anticonceptivos hará la experiencia mucho más agradable y segura.

¿El cuerpo cambia? No, después de la primera vez de tener sexo nada se modificará, por lo que es imposible saber si alguien es virgen o casto.

¿Todas las mujeres sangran? Claro que no y esto no es un requisito como se espera. Todas las mujeres tienen un himen distinto, algunos poseen un nivel más alto de ruptura y esas féminas son las que suelen sangrar, pero para evitar esto se puede utilizar lubricante.

¿Sin protección hay más placer? Naturalmente sí. Los métodos de barrera como el condón pueden disminuir ligeramente la sensación, sin embargo, no vale la pena correr riesgos de contraer una ITS o un embarazo no deseado.

¿Con o sin orgasmo? Es normal que no disfrutes de este durante tu primera vez ¿por qué? El 75% de las mujeres necesita de estimulación en el clítoris para llegar al clímax, pero durante tu debut este no recibirá la atención debida.

El concepto de virginidad lo defines tú, pues esta no solo consiste en la penetración, sino en diferentes actos sexuales. Así que no te limites, aunque recuerda que esto también implica madurez, responsabilidad y consecuencias que deberás asumir.