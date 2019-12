Sexo seguro: aprende a usar un condón femenino y conoce sus ventajas [VIDEO]

¿Sabías que al igual que el hombre que usa el condón, las mujeres también pueden hacerlo? Así como lo lees. El condón femenino “es una funda amplia y delgada, de un material sintético llamado polímero de nitrilo”, según señala la ONG Apoyo a Programas de Población (Apropo).

Este preservativo, que debe ser colocado en la vagina antes de cada relación, tiene doble función: el de evitar los embarazos no deseados, y lo más importante, el no contraer alguna infección y/o enfermedad de transmisión sexual (ETS).

Conseguir un condón femenino en Perú no es tan fácil como encontrar uno masculino, pues este es repartido gratuitamente solo por algunos centros de salud y ciertas tiendas de juguetes sexuales lo venden.

¿Cómo usar un condón femenino?

1. Verifica la fecha de vencimiento: Si el condón estuviera vencido, no lo uses porque podría romperse. Asimismo, fíjate antes de utilizarlo en que no esté roto o dañado.

2. Distribuye el lubricante que tiene el empaque alrededor de todo el preservativo. Hazlo cuidadosamente.

3. Abrir el empaque con cuidado: Evita usar los dientes porque podrías dañarlo. Observa detenidamente la flechita que se ubica en la parte superior y por allí abre el envase.

4. Verifica que tenga un anillo en su interior: Te darás cuenta que el preservativo femenino es mucho más grande que el masculino. Verifica que tenga un anillo en su interior y que sea maleable.

5. Introducirlo en los genitales: Busca una posición cómoda. Ahora, con una mano separa ligeramente los labios de tu vulva, y con la otra empuja suavemente el condón femenino hacia el interior de la vagina.

6. Asegurarse de que está bien puesto: Tienes que ver que el anillo del preservativo quede fuera de la vulva, de tal manera que proteja los órganos sexuales externos.

7. ¿Cómo retirarlo?: Agarrando el aro del condón, solo hay que girarlo un poco y retirarlo con cuidado para que no se derrame ningún fluido.

Efectividad del condón femenino

La efectividad del condón femenino es del 95%. Sus buenos resultados dependerán también del correcto uso del método anticonceptivo.

Ventajas de usar un condón femenino

- Su uso depende únicamente de la mujer, pues será ella quien decidirá el momento y hora en que lo utilizará.

- Si eres alérgica al látex, este método anticonceptivo es el indicado para ti

- Puede colocarse minutos antes de concretar el sexo

- Como no hay una eyaculación, puedes tardar un poco más en retirarlo

- Existe una mayor protección ante las ITS, pues cubre toda la vagina, evitando de que contraigas llagas, heridas, vesículas, herpes o el chancro blando.