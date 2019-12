‘Punto P’: conoce más sobre la zona poco explorada que resulta excitante para ellos

Mucho se ha hablado sobre el ‘Punto G’, esa zona que al ser estimulado provoca un gran placer en la mujer. Sin embargo, el ‘Punto P’ es un tema reservado en algunos grupos sociales y poco es lo que se llega a saber si se accede a una educación sexual.

Lo cierto es que el ‘Punto P’ tiene el mismo potencial y función que las zonas erógenas femeninas, por lo que aquí descubrirás los secretos de este lugar, así como también te atreverás a explorarlo. Lo único que necesitas es dejar afuera del dormitorio los prejuicios.

El ‘Punto P’ alude a la próstata, ese órgano glandular que se ubica debajo de la vejiga y delante del recto. Si la tocas, tiene forma de nuez y no cabe duda que es una zona hipersensible. Sin embargo, para muchos el estimularlo es una acción prohibida porque lo que se debe hacer es introducir un dedo a su ano. Esto podría asustar tremendamente a quienes profesan que son heterosexuales.

Primero, la sexóloga Alessandra Rampollo recomienda despojarse de todos esos tabúes y falsas creencias. Luego, indica que para probar ese exquisito placer se puede obtener a través de la autoexploración o con la ayuda de su pareja.

“Para muchos el punto P no solamente está en el olvido sino que es inexistente, un tabú, prohibido de tocar. Y es que este punto no es otra cosa sino la próstata, un sitio altamente sensible pero que por prejuicios se ha convertido en algo innombrable", sostiene el sexólogo clínico, Horacio René Sánchez Morales.

¿Cómo estimular el ‘Punto P’?

Suave y suavecito, es la clave de este proceso, tal y como dice la letra de aquella famosa canción. Para conseguir el orgasmo protástico, se puede realizar introduciendo un dedo o algún juguete sexual que permita dilatar dicho lugar.

Los expertos afirman que es fundamental controlar la respiración. Según un estudio de ‘The Journal of Sexual Medicine’, 65 hombres que controlaron su respiración tuvieron una mayor excitación sexual, que pudo ser comprobada por la intensidad de sus orgasmos, las erecciones y el control de la eyaculación.

Los sexólogos recomiendan inhalar durante cinco segundos, mantener la respiración otros cinco y exhalar el aire contenido, para así conseguir un orgasmo pausado y controlar la expulsión del semen.