Relaciones sexuales: ¿Ocurren cambios físicos en una mujer tras su ‘primera vez’?

Tener sexo por primera vez es considerado un momento muy importante para muchas personas. Sin embargo, existen mitos alrededor del tema que pueden volver esta experiencia en un desastre.

Conócelos y encuentra algunos consejos sobre la ‘primera vez’ en esta nota.

¿Siempre duele cuando pierdes tu virginidad?

No necesariamente. Perder la virginidad es distinto para cada persona. Uno de los motivos por los que una mujer puede sentir dolor es porque su vagina no está bien lubricada. Es por eso que los ‘juegos preliminares’ son muy importantes.

Si sientes mucho dolor durante la penetración, tienes que aprender a decir “no” y detener el acto sexual.

La “primera vez” es diferente para cada persona, pero una de las partes más importantes de estar preparados/as para el sexo es asegurar el uso de anticonceptivos y condones para prevenir un embarazo y ETS. Aquí te contamos lo que pasa cuando pierdes tu virginidad.

¿Una mujer puede quedar embarazada en su primera vez?

Sí existe esa posibilidad. Para ello una mujer debe conocer si está en su ciclo de ovulación en el momento que decida tener una relación sexual. Independientemente de ello, es recomendable siempre utilizar algún método anticonceptivo para evitar un embarazo no deseado.

El preservativo es un gran aliado ya que además de prevenir un embarazo, protege contra las ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual).

Consejos para tu ‘primera vez’

- Explora y conoce tu cuerpo: Aprende a reconocer tus zonas erógenas para que sepas qué te genera placer y tengas una agradable experiencia sexual.

- Antes de tener sexo por primera vez, indaga sobre los métodos anticonceptivos más adecuados para ti.

- No tengas miedo en decir ‘no’ si tienes dudas sobre tu ‘primera vez’.

- No siempre tu primera relación sexual tiene que ser ‘perfecta’. Comunicar tus miedos e inseguridades en pareja y aprender a resolverlos y superarlos es clave.

¿Mi cuerpo cambiará luego de mi primera relación sexual?

No. Es un mito que se ha difundido a lo largo del tiempo. Los pechos no aumentan de tamaño, las caderas no se ensanchan y el tamaño de la vagina no se agranda tras mantener relaciones sexuales por primera vez.