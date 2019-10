¿Por qué los hombres siguen obsesionados con el tamaño de su miembro viril?

Hombres: el tamaño del pene importa, cuál es la medida y grosor promedio del miembro masculino ideal por edad | ATMP

Muchos hombres y mujeres creen que el tamaño del pene es importante para lograr una relación sexual placentera. ¿Es verdad esta afirmación o se trataría solo de un mito?

En la siguiente nota, entérate cuál es la medida promedio de un miembro viril y cuál es su importancia en el sexo.

¿El tamaño del pene importa?

“En términos de placer sexual en una relación heterosexual, con una penetración vaginal hay diferencia en si un pene es más grande o es pequeño de acuerdo a las medidas”, señala Alessandra Rampolla, conocida sexóloga, en una entrevista para el programa argentino “No te des vueltas”.

La especialista resaltó que “es más importante el grosor que el largo. Si es bien largo no hay mayor diferencia, si es grueso o ancho al momento de estar erecto, sí. El pene erecto o flácido pueden lucir muy distinto o no”.

Rampolla añadió que “depende de cada fisonomía, si genera buena fricción con las paredes vaginales más fácilmente, ahí surge el placer. La vagina como tal no tiene mucha sensación, la mayor parte es en el tercio externo, es como un cilindrito con paredes de músculo. Si eso no tiene una fricción, no hay sensación de nada”.

¿Cuál es la medida y grosor promedio de un miembro viril?

De acuerdo a diversas investigaciones científicas, el tamaño promedio de un pene es de 9 centímetros flácido y 13 centímetros en erección. En el caso del grosor, es de 9 centímetros en reposo y 11 centímetros erguido.

Por otra parte, no hay un único ‘tipo’ o ‘forma’ de miembro viril.

¿El tamaño del pene importa para tener un orgasmo?

A lo largo del tiempo se ha desarrollado la creencia de que un miembro viril de mayor tamaño proporciona mejores orgasmos que uno de menor longitud. Sin embargo, para el clítoris ello es algo irrelevante.

Además, si se trata de orgasmos, otros factores están en juego como los ‘preliminares’, saber cuáles son las zonas erógenas de tu pareja, entre otros detalles.

Tipos de pene

Existen dos tipos de miembro viril: de carne y sangre. Por otra parte, el pene atraviesa por dos estados: normal y en erección.

El pene de sangre es aquel que en estado normal presenta un tamaño bastante pequeño y flácido. Sin embargo, cuando está erecto aumenta su tamaño a más del doble.

Finalmente, el pene de carne es aquel que no aumenta mucho su longitud cuando se pone erecto, pero luce más grande en estado normal a diferencia de un miembro viril de sangre.