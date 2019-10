Relaciones sexuales en el embarazo: mitos y verdades

Algunas mujeres tras salir embarazadas creen que tener relaciones sexuales es imposible por su nuevo estado. Sin embargo, especialistas recomiendan continuar con una vida íntima plena durante esos meses.

En esta nota conoce los beneficios del sexo durante el embarazo, tanto para ti como para tu bebé.

Aumenta las posibilidades de tener mejores orgasmos

Debido a la acción de las hormonas del embarazo, el flujo sanguíneo de la madre aumenta casi un 50%. Especialmente la región pélvica recibe un mayor riesgo de sangre haciendo que las relaciones sexuales sean más placenteras y los orgasmos más intensos.

Mejora la calidad del sueño

El sexo durante los meses de gestación funciona como un potente relajante muscular. La mujer embarazada mejorar su sueño y descanso, sobre todo en las últimas semanas antes del parto.

PUEDES VER Pose sexual ’69′: la postura que asegura el placer mutuo con tu pareja

Reduce el dolor de las contracciones

Tener relaciones sexuales durante el embarazo activa receptores en el cerebro que ayudan a calmar los dolores de las contracciones.

Se recomienda tener sexo para disminuir los intensos dolores que preceden al parto, aunque no practicarlo una vez que se hayan roto la placenta por riesgos de infección.

Ayuda a desencadenar el parto

Este punto resulta polémico ya que hay especialistas que no están de acuerdo. Algunos estudios señalan que el sexo ayuda a desencadenar el parto de forma natural.

Esto debido a que el esperma contiene prostaglandinas, las hormonas que se utilizan precisamente para inducir el parto.

PUEDES VER Sexo oral: consejos para tener mejores encuentros íntimos con tu pareja

¿Hasta qué tiempo puedo tener relaciones sexuales durante el embarazo?

Salvo algunas excepciones, una mujer puede tener sexo durante todo el tiempo que dure su estado de gestación.

Sin embargo, un especialista médico podría sugerir no mantener relaciones sexuales si se presenta sangrado vaginal sin causa aparenta, si se está perdiendo líquido amniótico o si el cuello uterino comienza a abrirse prematuramente, entre otros casos.

¿Cuál es el impacto de tener sexo durante el embarazo?

El sexo no afectará a tu bebé, siempre y cuando no tengas complicaciones como un parto prematuro o problemas con la placenta. No obstante, el embarazo puede causar cambios en tu nivel de comodidad y deseo sexual.