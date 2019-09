Los siete mejores consejos para alcanzar el orgasmo con tu pareja

¿Cómo alcanzar el orgasmo?, es la interrogante que ha sido envuelta por diferentes mitos a lo largo del tiempo. Sin embargo, ese momento mágico al que se espera llegar con una pareja durante el sexo, está influenciada por diferentes factores. En esta nota te damos algunos consejos para lograrlo.

Es importante que tengas en cuenta, primero, que lo más importante es ir poco a poco. El apresuramiento, generalmente, no sirve. El clímax, al final de todo, es esa descarga de toda la tensión acumulada durante el momento previo y las contracciones musculares lo hacen explícito.

Si bien durante las relaciones sexuales es un fin natural y no debe estar bajo presión, muchas personas se frustran cuando no llegan a aquel momento de placer. Por ello, te dejamos estos tips que puedes poner en práctica con tu pareja.

Consejos para alcanzar el orgasmo

Busca estímulos

Los incentivos sexuales pueden ser de diferentes tipos. Los más efectivos son los visuales: un gesto provocador, una mirada cómplice que transmita erotismo o pensamientos que preparen a la pareja para el momento de placer.

Muchas personas suelen expresar que sienten mayor deseo durante el sexo cuando sus parejas se arreglan para el momento. Es un detalle que puede incitar lo previo al acto y tener buenos resultados.

En este video, la sexóloga Victoria Romero te brinda algunas recomendaciones para alcanzar el clímax.

Concéntrate

Es importante enfocarse en los estímulos sexuales y no inundar los pensamientos de preocupaciones o ideas varias. Preguntarse si la otra persona está disfrutando es válido, pero a veces ocurre que puede entibiar el momento. Se debe de prestar atención a las palabras que se dicen, caricias y juegos.

Imagina

Otro consejo que puedes tener en cuenta es contar con pensamientos que aumenten el placer durante el momento. Lo que uno piensa es fundamental para la consecución de un orgasmo.

Exprésate

Es importante la comunicación con tu pareja. Que ambos expresen lo que sienten y si algo funciona o no, es vital para alcanzar el clímax. También se debe de tener en cuenta las palabras y gestos, los cuales transmiten las emociones del momento.

No tengas prisa

Es un error acelerar el momento. No se deben tocar los órganos sexuales cuando aún no están excitados. Es más, resulta incómodo para alguien que todavía no entra en ese momento. Los expertos recomiendan comenzar con la boca, el cuello o la espalda. Las zonas erógenas siempre funcionan.

Estimula el clítoris

Este órgano es fundamental durante la práctica sexual. Es que debe de ser estimulado durante el coito y el cual ayudará a alcanzar el clímax.

Disfruta el momento

Intenta olvidar, por al menos un momento, cualquier problema o distracción. Esto ayudará a que te entregues por completo al acto sexual y te liberes de tensiones. Tu pareja sentirá la diferencia.