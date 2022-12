Una de las creencias más extendidas entre la población refiere que tomar bebidas frías o heladas genera gripe o dolor de garganta. Muchas personas han escuchado desde pequeños a sus padres o madres señalar que consumir productos fríos pueden causar un resfriado. Si bien se trata de una creencia generalizada, poco se sabe si esta idea tiene base científica o no.

Para resolver esta duda, La República conversó con los médicos neumólogos Manuel Martínez y Henry Figueroa, quien es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Ambos especialistas indicaron el real efecto que tiene el consumo de bebidas frías en nuestro organismo y dieron detalles sobre qué genera la gripe.

¿Qué pasa si tomo agua helada, me puede dar gripe o dolor de garganta?

En diálogo con este medio, el doctor Henry Figueroa señaló que tomar bebidas heladas o frías no produce un cuadro de gripe . “No hay información (científica) de que la toma de bebidas heladas condicione a una gripe. Tampoco existe evidencia de que produzca bronquitis”, indicó el catedrático de la UNMSM.

En esa línea, el galeno señaló que tampoco “ingerir bebidas heladas no tiene ninguna relación con que se complique el resfrío, la gripe o se incrementa una bronquitis”.

Por su parte, el médico neumólogo Manuel Martínez señaló que el dolor de garganta agudo (temporal e intenso) por consumir agua u otros líquidos helados son poco frecuentes y ocurre principalmente en situaciones particulares. “Tomar agua (fría) no tiene por qué generar dolor de garganta. A no ser que, de manera personal, el paciente siente este dolor. Pero son casos particulares, no se podría generalizar”, detalló.

En tanto, Figueroa puntualizó que, en algunos pacientes, principalmente en menores con cuadros particulares, se podría llegar a recomendar bebidas heladas como forma de analgésico para el dolor de garganta.

“Indicamos a los pacientes, sobre todo en los niños —cuando se les resaca las amígdalas—, que ingieran líquidos helados para que cumplan una función analgésica (…) Estas podrían ayudar a aliviar el dolor”, puntualizó.

No hay evidencia científica que demuestre que tomar bebidas heladas produzca gripe. Foto: Saber Vivir

¿Qué puede traer como consecuencia respirar aire frío?

El catedrático de la UNMSM indicó que en ocasiones se suele confundir el impacto que tiene beber agua helada con respirar aire frío. Según acotó, este último sí podría influir a que el organismo esté más predispuesto a contraer el virus de la influenza.

“Con la exposición al aire frío, nuestro sistema defensivo se ralentiza (…) Por lo que sí condiciona y podría generar el incremento de infecciones virales o bacterianas”, aseveró. El galeno señaló, además, que esto se observa sobre todo en épocas de invierno en que la temperatura puede alcanzar los 15 o 12 grados °C.

La gripe se produce por el virus de la influenza. Foto: La República

¿Qué produce la gripe?

Los especialistas consultados señalan que tomar bebidas frías no genera tener gripe, debido a que este último está causado principalmente por el virus de la influenza. Así lo refiere también la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estado Unidos.

De acuerdo con el portal de salud, las personas contraen principalmente esta afección cuando inhalan pequeñas gotas de aire provenientes de la tos o los estornudos de alguien que está infectado con el referido virus. La plataforma resalta, además, que se puede producir el contagio cuando alguien toca algún objeto que contenga el virus y luego se toque la nariz, boca o los ojos.