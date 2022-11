¿Cómo saber cuánto dura un protector solar si es que no tiene fecha de vencimiento?

En épocas de primavera y verano, la temperatura del sol puede llegar a ser abrumadora para algunas personas. El uso de protectores solares es una opción ideal que todos deberían tener en cuenta para evitar enfermedades relacionadas a la piel, claramente, con la información necesaria de cada uno de ellos.

Muchos bloqueadores solares son comprados sin prestarle la debida atención que brindan o deberían brindar los empaques o cajas. Como, por ejemplo, la fecha de vencimiento o caducidad antes y después de usarlo por primera vez.

Algunas marcas reconocidas no incluyen esta información que la mayoría de casos el propio cliente ignora. ¿Qué hacer frente a estos casos? La República conversó con un especialista sobre ello.

¿Cuánto dura un protector solar si no cuenta con fecha de caducidad?

Carlos Rivera, dermatólogo de Dermavan, explicó cuál es el tiempo de los protectores solares que no tienen caducidad en sus empaques.

“Los bloqueadores o protectores solares son de dos tipos: comerciales y los formulados por dermatólogos. Estos últimos, si es que no dicen la fecha de caducidad, tienen un promedio de tres meses. Los que son los preparados con fórmulas magistrales”, señaló.

Asimismo, indicó que “ los comerciales tienen un aproximado de un año y medio a dos, ya que tienen preservantes que los hacen dur ar”.

¿Cómo puedo notar que mi protector solar ya no me sirve?

Una de las preguntas más usuales en tiempos de altas temperaturas solares es si el bloqueador que tengo puedo continuar usándolo en el próximo año o tiempo después de su apertura.

Sobre ello, Rivera dijo lo siguiente: “Se sugiere que antes del año de uso se cambie porque ya lo has abierto y no puedes usar un bloqueador de un año para el otro y menos los productos que no tienen fecha. Los que no tienen fecha en tres meses deben ser cambiados”.

¿Cómo identificar un buen protector solar?

Encontrar el protector adecuado para cada persona tampoco es tarea fácil, hay una serie de pasos que se deben identificar al comprar o usar uno.

“El protector soltar debe tener muchas características. Primero que debe contar con un factor de protección de 50 o más. Con un factor de 30 es bueno, pero 50 o más es un poco mejor. No te tiene que causar irritación o alergias. Si te pica, te pone roja la cara o te saca granos, es un mal protector solar.

En esa línea, explicó también que lo segundo es importante saber qué actividades se realizarán posterior a su aplicación.

“Si vas a realizar actividades acuáticas, se debe buscar un bloqueador para actividades acuáticas resistentes o muy resistentes al agua para no tener ningún problema al ser reaplicado”, expuso.

La tercera característica es tener en cuenta qué tipo de piel tiene una persona. “Si uno tiene una piel muy grasa, no puede aplicarse un bloqueador en crema. Hay protectores que tienen cierta característica y cosmética de color, para que vaya de acuerdo a tu tono de piel o que cubra imperfecciones que existen en el mercado”, concluyó.