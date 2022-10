¿Qué sucede si consumo mucho hierro durante el embarazo?

El consumo de hierro es importante durante el embarazo. Doctores, como el pediatra Carlos Hironaka, resaltan su consumo, sobre todo, en el tercer trimestre de gestación. Así, este mineral aporta al desarrollo acelerado del sistema nervioso central del futuro bebé.

Pero qué pasa si uno consume muchos alimentos o suplementos vitamínicos de este mineral, y mantiene altas cantidades de hierro en el organismo. ¿Hay algún efecto negativo de este mineral en exceso? Este medio consultó a diferentes especialistas para que sepas más sobre el tema.

¿Por qué es necesario el consumo de hierro desde la gestación?

La obstetra Marlene Villalobos conversó con La República y nos adelantó que la demanda de hierro de nuestro organismo crece durante el embarazo. “En el embarazo es recomendable dar suplementos de hierro, sobre todo en nuestra población, que con frecuencia tiene una alimentación deficiente, lo que incrementa el porcentaje de gestantes con anemia”, sostuvo la obstetra.

Por su parte, la obstetra Rosmery Preciado señala que se recomienda el consumo de hierro a las mujeres embarazadas, ya que necesitan de este componente para reponer las pérdidas basales y también aumentar la masa de los glóbulos rojos. También sirve para satisfacer las necesidades del feto y de la placenta.

La sangrecita tiene un alto contenido de hierro. Foto: Gobierno del Perú

La obstetra Villalobos resalta esto igualmente. “El cuerpo humano necesita de hierro para producir hemoglobina, que está contenida en los glóbulos rojos”, explica. La hemoglobina es vital, puesto que transporta nutrientes y oxígeno al feto.

“Por lo tanto, se requiere un adecuado nivel de hemoglobina para que el feto tenga el oxígeno y los nutrientes que necesita para su crecimiento y desarrollo”, asegura la obstetra.

¿Qué puede pasar si no hay un consumo de hierro suficiente? “Si la gestante no tiene depósitos suficientes de hierro y no recibe una cantidad suplementaria de este micronutriente, sufrirá un agotamiento progresivo de hierro durante el embarazo, lo que provocaría una anemia ferropénica”, advierte la obstetra Rosmery.

¿Qué sucede si consumo mucho hierro en el embarazo?

Queda claro que es necesario un consumo de hierro constante durante el embarazo. Pero ¿qué sucede si se consume demasiado?

Las especialistas que hemos consultado en esta nota coinciden. “Algunos estudios señalan que tomar demasiado hierro podría aumentar el riesgo de hipertensión arterial en la madre , ocasionando que el feto tenga bajo peso al nacer”, resalta la obstetra Marlene Villalobos.

“[Puede tener] efectos secundarios como abortos espontáneos, preeclampsia, diabetes . También puede producir destrucción de la vitamina E y esto disminuye el aporte de oxígeno en la madre y el feto”, señala, por su parte, la obstetra Rosmery Preciado.