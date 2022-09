¿Por qué es importante la adherencia en el tratamiento del asma?

Es común que muchas personas, al sentirse mal de salud, se dirijan a cualquier centro médico para tratarse, sobre todo las personas asmáticas; sin embargo, ¿qué tan efectivo pueden ser las indicaciones de un médico si el paciente no las cumple?

Según la OMS, la adherencia al tratamiento es el grado en el cual una persona sigue las prescripciones farmacológicas según lo indicado. Frente a este contexto, el Dr. Alfredo Pachas, especialista en neumología y fundador del Centro de Neumología Peruana, describió la importancia de la adherencia en el tratamiento del asma, así como las consecuencias que pueden darse en caso de no realizarse el seguimiento adecuado.

Un seguimiento importante

A pesar de las recomendaciones que el médico tratante pueda brindarles a sus pacientes, el Dr. Pachas sostiene que, en ocasiones, algunas personas subestiman o califican como ineficientes a los tratamientos contra el asma, cuando lo que realmente sucede es que hay una baja adherencia a las indicaciones del médico o los medicamentos prescritos para el manejo de dicha enfermedad. Una baja adherencia es, por ejemplo, cuando un paciente no utiliza el inhalador de manera adecuada, o no realiza las inhalaciones en los momentos adecuados, etc.

Ante ello, el especialista sugiere a los asmáticos darle la debida importancia al cumplimiento de las indicaciones del médico, de tal manera que puedan darle un alto a las complicaciones que se puedan presentar, como las exacerbaciones, hospitalizaciones, los ingresos a urgencias y otras situaciones. “Un paciente que no cumple con su tratamiento, definitivamente va a tener una respuesta inadecuada de su medicamento”, agregó.

Consecuencias de la baja adherencia

Si bien la recuperación o el tratamiento del asma está en las manos del médico especialista, el Dr. Pachas indica que el rol del paciente también debe ser preponderante durante el proceso, puesto que, de no hacerlo, los síntomas que presente, como las sensaciones de ahogo, pueden ser persistentes.

“No solamente depende de que el médico haga una buena receta, sino también que el paciente lo use bien, en el momento y tiempo indicado para que surja el efecto correcto”, enfatizó el especialista.

Del mismo modo, el Dr. Pachas señaló que, en caso las personas asmáticas no realicen una buena adherencia en el tratamiento de la enfermedad, el paciente, además de afectar su salud, puede llegar a ser hospitalizado de emergencia.

Cabe resalta que, según el Dr. Renato Casanova, médico neumólogo y especialista en asma, algunos de los hábitos que los asmáticos pueden integrar en su vida cotidiana para tratar la enfermedad son la alimentación balanceada, las actividades físicas, evitar el sedentarismo y evadir el consumo de tabaco, vapeo o cualquier otra sustancia inhalada.

El asma, conocida también como un síndrome de obstrucción bronquial que afecta al sistema respiratorio, es una de las problemáticas que enfrentan las entidades del sector salud. Por ello, la ejecución de campañas o iniciativas de prevención y educación a la comunidad, son vitales para mejorar su abordaje, manejo y tratamiento.

Si desea conocer más sobre el manejo del asma en Perú, reviva el webinar “AsmaZero: panorama y tratamiento en el Perú postpandemia” en el siguiente enlace: https://youtu.be/aZ7u8pAEkKY

[Publirreportaje]

