Síndrome del hijo del medio: ¿verdad inevitable o mito desactualizado?

El síndrome del hijo del medio asegura que los niños con un hermano mayor y otro menor pueden sentirse menos queridos o recibir menos atención, pero ¿cuánto de cierto hay en esto? Dicho concepto trata de explicar por qué nuestros pequeños pueden tener ciertos problemas en su personalidad, pero la realidad no es necesariamente tan rígida.

La República se comunicó con la psicóloga Angélica Esquivias para conocer mejor la verdad sobre este comentado fenómeno y cómo puede afectar realmente a la conducta de nuestros hijos. Además, la especialista nos brindó algunos consejos para la crianza de estos menores.

¿Qué es el síndrome del hijo del medio?

La profesional en psicología aclara que el síndrome del hijo del medio no es realmente un síndrome, ya que no se trata de una afección. Según este concepto, explica, “los hijos del medio tienen características peculiares porque tuvieron que compartir el amor de papá y mamá, porque el primogénito tiene la mayor atención de la familia; y luego viene el menor, por ser más pequeño”.

Esquivias detalla que los menores en esta situación pueden verse afectados, sobre todo en sus sentimientos, y luchan por la atención de sus padres. “En su trayecto, puede decir: ‘A mí no me prestan tanta atención como a mi hermano’, ‘Yo tengo que usar toda la herencia de mi hermano’. O las comparaciones: ‘Tu hermanito era bien obediente y tú eres mucho más relajado, más contestatario’”, explica.

El hijo del medio podría sentir que no le brindan tanta atención como a sus hermanos. Foto: Lifehack

¿El síndrome del hijo del medio sigue vigente?

No obstante, la psicóloga aclara que este es un fenómeno que ya no se ve tanto como antes: “Actualmente, eso (del síndrome del hijo del medio) es muy relativo. Los padres de ahora ya no tienen esto de tratar diferente al del medio con respecto al mayor o al menor, es un hijo más”.

“Antes sí se veía que el hijo mayor era el modelo del siguiente, heredaba al segundo y este al tercero. Se les llamaba los ‘hijos sándwich’, que tienen que luchar por la atención de papá y de mamá. Sigue siendo importante, pero ya no es tan relevante. Tiene que ver con los estilos de crianza”, agrega.

Hoy en día, el síndrome del hijo del medio ya no es tan frecuente como antes. Foto: All Gifted

Pese a que ya no es algo tan frecuente, Esquivias precisa que el síndrome del hijo del medio sigue viéndose. “Siempre se va a ver, porque es una forma en que las personas o la familia justificamos o explicamos los comportamientos de los hijos”.

Síndrome del hijo del medio: ¿todo es malo?

Aunque este ‘síndrome’ se asocia a lo negativo, la experta detalla que también trae cosas positivas. “El del medio aprende solo y aprende a ser más independiente, a resolver sus propios problemas, supuestamente porque recibe menos atención. Por lo general, aprende mucho del mayor, y por ello suele ser más avispado, más atento, de aprendizaje más rápido”.

“El del medio tiene bastante aprendizaje observacional. ‘A mi hermano lo castigaron; entonces, mejor no hago eso’. ‘Si yo estudio, tengo tal cosa; mejor me pongo a estudiar’. Luego, los padres ya no están tan al pendiente, por eso lo dejan ser un poco más libre. El mayor lucha en la adolescencia por sus permisos; el segundo ya lo tiene ganado porque el otro ya luchó”, explica.

Los niños del medio aprenden a ser más autónomos y pueden resolver sus propios problemas. Foto: Planeta Magic Barcelona

Esquivias también destaca la mayor experiencia de los padres para criar a sus hijos. “Pueden manejar la situación mejor con el segundo (hijo). Los errores que cometieron con el primero ya no los cometen con el segundo, y menos con el tercero”.

Aún con las ventajas que pueda mostrar el hijo de en medio en cuanto a su personalidad, la psicóloga aclara que se trata de una tendencia y no de “una ley (con la) que todos tienen que ser así”.

¿Cómo tratar al hijo del medio?

Esquivias nos brinda algunos consejos para evitar las consecuencias negativas del síndrome del hijo del medio:

Evitar comparar. “Siempre los padres vamos a comparar. No es que esté mal, pero hay que evitar ser explícitos en la comparación. Hay que resaltar las características individuales de cada hijo como personas independientes y diferentes, no como ‘tu hermano hace eso y tú estás demorando’. Así, vamos a evitar que crezcan con una carga emocional negativa”.

Dar las cosas a los hijos por igual en la crianza, de acuerdo a la edad, como en el caso de las responsabilidades. “No ‘porque eres el menor, debes hacer eso’, porque ahí también está el mayor. Al niño de 10 años le puedo exigir un poco más porque está más grande que el de 6 o que el de 2. Pero si uno es de 10 y otro de 9, pueden tener responsabilidades parecidas de lo que hacen”.

La comunicación debe ser directa, muy afectuosa y firme a la vez, independiente de la posición de hermanos que pueda haber.