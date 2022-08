¿Cómo ayudar y hablarle a una persona que podría tener ideas suicidas?

Escuchar a la persona: “Hay que permitir que se exprese con libertad, y se sienta acogida cuando exprese o manifieste las cosas que le están pasando. No hay que cortarles la comunicación”, declara Bromley. Además, indica que se debe ser empático y amable. Para esto, el experto detalla que puede ayudar expresar frases como estas: “Me gustaría saber cómo puedo ayudarte”, “¿Te serviría hablarme sobre cómo te sientes?”.

Creer en lo que la persona indica: “Hay que creer cuando alguien expresa sus emociones y pensamientos. A veces no se cree y se suele decir: ‘No te preocupes, ya te va a pasar’”, recalca.

Validar sus emociones: “Hay ocasiones en que las ideas suicidas se consideran una debilidad. Y se les llega a decir: ‘Ya, pues. No te pongas así. Eres una persona débil, sé fuerte’. Eso no está bien. Hay que respetar la forma en que él o ella está viviendo su sufrimiento. Se debe ser respetuoso, no levantar la voz y menos aún insultarlos”, precisa el médico psiquiatra Bromley.