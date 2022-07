En la cúspide de su carrera artística, la estrella brasileña Anitta preocupó a su gran legión de seguidores al revelar que hará un alto a sus presentaciones de manera indefinida, ya que su salud se ha visto perjudicada tras agravarse una enfermedad que viene padeciendo desde hace nueve años, la endometriosis.

La intérprete y bailarina reveló detalles de su experiencia con la endometriosis. En esa línea, contó que se alejará de los escenarios, pues pasará por el quirófano para ponerle fin a dicho padecimiento.

Diversos especialistas y estudios señalan que la enfermedad puede generar cambios drásticos en el estilo de vida de una mujer, puesto que afecta diversos aspectos: emocional, psicológico, familiar, profesional y productivo.

Tras la difusión de esta lamentable noticia, La República conversó con especialistas como la Dra. Milagros Molina Ibáñez, obstetra de la Clínica San Felipe, y con la Dra. Norma Contreras Zaravia, ginecóloga y obstetra de Cegofer Perú, quienes nos revelaron información muy necesaria sobre la enfermedad.

¿Qué es la endometriosis?

Según la OMS, es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero. Afecta al 10% de mujeres y niñas a nivel mundial (un promedio de 190 millones).

Al respecto, la doctora Molina señala que “es una enfermedad crónica de origen desconocido que afecta a las mujeres desde su primer periodo hasta el resto de su vida y puede causar una discapacidad importante”.

En esa misma línea, Contreras agregó que “afecta más comúnmente a los ovarios, trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis. Cuando afecta a los ovarios, se pueden formar quistes llamados endometriomas . El tejido circundante puede irritarse y eventualmente desarrollar tejido cicatricial y adherencias, es decir, bandas de tejido fibroso que pueden hacer que los tejidos y órganos pélvicos se peguen entre sí”.

¿Cuáles son los síntomas de la endometriosis?

Al respecto, la doctora Contreras detalla que “el síntoma principal de la endometriosis es el dolor pélvico”, aunque muchas mujeres suelen confundirlo con los dolores propios de su periodo menstrual.

Por eso, señaló que “las mujeres con endometriosis suelen describir un dolor menstrual que es mucho peor de lo habitual. También, se pueden presentar problemas de fertilidad”.

Según la Universidad de Navarra, algunos de los síntomas más comunes que presentan las mujeres con endometriosis son:

Períodos dolorosos (dismenorrea)

Dolor al tener relaciones sexuales

Dolor al defecar o al orinar

Sangrado excesivo

Infertilidad

Fatiga, diarrea, estreñimiento, entre otros malestares similares.

¿Cómo detectar la endometriosis?

La doctora Molina destaca que “es importante sospecharla, ya que no hay una prueba 100% valedera que la diagnostique. Con una cirugía se puede confirmar; sin embargo, lo principal es que, una vez se tengan los síntomas, sospechar e iniciar el tratamiento”.

Por su parte, la doctora Contreras manifiesta que algunos de los exámenes que ayudan a verificar si existen indicios de este trastorno son los siguientes:

Examen ginecológico: para palpar las áreas de la pelvis en busca de anormalidades. A menudo, no es posible tocar las pequeñas áreas de endometriosis siempre que no hayan causado la formación de un quiste.

para palpar las áreas de la pelvis en busca de anormalidades. A menudo, no es posible tocar las pequeñas áreas de endometriosis siempre que no hayan causado la formación de un quiste. Ecografía: no siempre nos indicará si hay endometriosis, pero puede identificar quistes asociados que reciben el nombre de endometriomas.

no siempre nos indicará si hay endometriosis, pero puede identificar quistes asociados que reciben el nombre de endometriomas. Imágenes por resonancia magnética: para algunos casos ayuda a la planificación quirúrgica, ya que proporciona información detallada al cirujano acerca de la ubicación y el tamaño de los implantes endometriales.

para algunos casos ayuda a la planificación quirúrgica, ya que proporciona información detallada al cirujano acerca de la ubicación y el tamaño de los implantes endometriales. Laparoscopía: nos permite ver el interior del abdomen. Por tanto, proporciona información sobre la ubicación, la extensión y el tamaño de los implantes endometriales. Como cirujanos, podemos planificar adecuadamente la intervención y tratar completamente la endometriosis durante este procedimiento.

¿Cuáles son las causas de la endometriosis?

La Dra. Molina señala que uno de los factores se debe a “una condición genética, ya que células del endometrio, que deberían estar dentro del útero, (...) migraron a otras partes del cuerpo”.

En tal sentido, la doctora Contreras argumenta que existen factores que te ponen en mayor riesgo de desarrollar endometriosis:

No haber dado a luz

Comenzar el periodo menstrual a una edad temprana

Ciclos menstruales cortos (menos de 28 días)

Periodos menstruales intensos que duran más de siete días

Tener niveles más altos de estrógeno en el cuerpo o una mayor exposición durante toda la vida al estrógeno que produce tu cuerpo

Bajo índice de masa corporal

Uno o más familiares (madre, tía o hermana) con endometriosis

Trastornos del aparato reproductor

¿Cómo se cura la endometriosis?

A pesar de ser un mal tan común hoy en día, no se ha podido hallar una cura. Ante este panorama, la doctora Molina sostiene que “es una enfermedad crónica, no se cura. Bien tratada no genera infertilidad ni secuelas a largo plazo”.

En relación a este punto, la doctora Contreras indica que “el tratamiento para la endometriosis generalmente incluye medicamentos o cirugía, depende de la gravedad de los síntomas y del deseo de quedar embarazada”.

Adicionalmente, recalca que los tratamientos hormonales generan dependencia y al suspenderse pueden reaparecer los síntomas.

En años anteriores, se recurría a extirpar el útero y los ovarios; no obstante, con el avance de la tecnología, se han optado por otras medidas.

Recomendaciones:

Ambas especialistas coinciden en señalar que esta condición afecta aproximadamente al 10% de mujeres en edad fértil. De estas, el 50% presenta problemas para quedar embarazada.