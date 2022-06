¿Vas al baño con el celular?: descubre qué tan peligroso puede ser para tu salud

Los celulares se han convertido en parte fundamental de nuestra vida, tanto que llevarlos al baño mientras hacemos nuestras necesidades se ha vuelto una costumbre de lo más normal. Esto debido a que nos gusta aprovechar el tiempo que pasamos sobre el inodoro, actualizando nuestras redes sociales, respondiendo mensajes de WhatsApp, o hablando por alguna otra aplicación.

Sin embargo, este hábito aparentemente inofensivo puede generar serios problemas de salud. Dos especialistas en microbiología nos explican sobre los peligros que representa ir al baño con el celular.

Para empezar, hay que tener muy en claro que los servicios higiénicos (especialmente los públicos) están cubiertos de gérmenes, bacterias y materia fecal. Cuando llevamos nuestro celular a este tipo de ambiente es muy probable que se contamine con microorganismo que nos puedan causar diversas infecciones , explica Nadia Galindo especialista en microbiología.

Ir al baño con el celular puede causar serios problemas de salud. Foto: Hogarmanía

“Ya que cuando jalamos la palanca y no tapamos el inodoro, se empiezan a esparcir miles de microorganismos, que obviamente no vemos, por todo el cuarto del baño, incluyendo nuestro celular. Usualmente, las personas no desinfectan su móvil luego de someterlo a esta contaminación, por lo que al acercarlo a su boca o a sus vías nasales, les permite tener un contacto directo con microorganismos patogénicos”, añade Nadia.

De acuerdo con el microbiólogo Jean Piere Quiliche, las bacterias que comúnmente se encuentran en estos lugares y pueden alojarse en nuestros teléfonos son la salmonela, escherichia coli y estreptococo. Estos gérmenes pueden provocarnos indigestiones intestinales, fiebre, náuseas, vómitos, diarreas acuosas o moco y pus en las heces.

Incluso, el problema puede llegar a agravarse cuando la persona cuenta con un sistema inmunológico débil, pues tiene tendencia a enfermarse con más frecuencia, o con mayor intensidad.

Por lo tanto, la recomendación de ambos especialistas es evitar ingresar al baño con el celular, y si en caso les resulta imposible, entonces tratar de mantener siempre las manos limpias y el celular desinfectado. “Porque no sirve de nada que te laves las manos correctamente por dos minutos y luego cojas tu celular lleno de gérmenes. La exposición va a seguir siendo la misma”, aclara Galindo.

Es importarte desinfectar el celular luego de exponerlo a zonas contaminadas. Foto: Vanguardia

¿Cómo desinfectar tu teléfono?

No basta con pasarte un trapito por encima, la mejor forma de desinfectar tu celular cuando lo expones a lugares contaminados como los baños, sillones, mesas, alfombras, etc.; es utilizando alcohol en gel y un pedazo de papel higiénico , ya que, a diferencia del alcohol de 70°, se evapora más lentamente, por lo que protege durante más tiempo al móvil, así lo recomienda el especialista Jean Piere Quiliche.

Además, es importante que la limpieza sea constante (al menos dos a tres veces al día), pues, al igual que nuestras manos, este aparato tecnológico está expuesto a una gran cantidad de microorganismos. Conviértelo en un hábito conectándolo con otra cosa que ya hagas, como cepillarte los dientes o enchufar tu teléfono para cargarlo por la noche.

La desinfección diaria de los móviles es la alternativa más factible y más barata para poder evitar futuras infecciones.